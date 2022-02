Alarma grandi pa avion di American Airlines pa un posibel candela den e compartimento di maleta

Diaranzon atardi a drenta informe di cu lo tin un alarma di candela den e parti di maletanan den e avion di American Airlines cu a caba di lanta for di Aruba, mesora a bati alarma grandi y e patruyanan a sera e camindanan banda di airport. Esaki aparentemente despues di a caba di lanta vuelo AAL534 rumbo Philadelphia algun minuut despues a drenta e informe di cu un sensor a indica cu lo tin un alarma di candela den e seccion di “baggage” di e avion, mesora e piloto a dicidi di regresa Aruba y a informa toren di nan decision pa regresa y si nan por prepara pa cualkier eventualidad. Esaki a pone cu a mobiliza mayoria di autoridadnan encarga cu emergencia pa nan prepara pa un aterizahe di emergencia. Esaki a pone cu polisnan mester a desvia tur trafico for di banda di airport. Algun minuut despues e avion a baha sin ningun problema y a revisa e compartimento di maleta pero no a haya nada particular. Algun rato despues di e inspeccion e avion por a lanta su vuelo destinacion Philadelphia.

Share this: Twitter

Facebook