OPINION: Petje af Rusland en China

Zijn deze de 2 landen met werkelijke ballen? Zijn deze de 2 landen met werkelijke ballen?

Al jaren is het westen (Europa met een laf America) bezig de mensheid aan het vernietigen.

Rijke families zijn bezig, via een fake virus, iedereen via een MRA gemanipuleerd vaccin op te ruimen.

En nu is hetzelfde westen die zegt dat Rusland “slecht” is omdat ze met de nieuwe wereld niet mee willen doen!

NATUURLIJK… wil je je land niet uit laten moorden via een fake virus en een dodelijke injectie!

Wat we ook duidelijk zien is welke leiders de slaven zijn van deze magnaten. Magnaten die de wereldorde willen gaan besturen. En wat zien we dan, Nederlandse heer Rutte lijkt wel of die zijn “kindje” aan het verdedigen is nu Rusland hem pijn doet!

En dan de lachwekkende stelling: “Rusland heeft Europa en Amerika nodig”! Waar haal je als een Rutte deze onzin vandaan? Hoe krijg je het verzonnen! Rusland samen met China kunnen alle landen financieel opblazen en wegvagen van deze aardbol daar al die westerse landen mega schulden hebben bij Rusland en China! Als China vandaag gaat eisen dat alle debet wordt betaald dan bestaat er niet één land meer! De internationale schulden naar Rusland maar ook China zijn mega hoog!

Kortom, Rusland heeft de westerse landen bij de ballen. Hij kan deze per direct allemaal opheffen en dan is er geen Europa en Amerika meer!

Heer Putin, waren alle wereldleiders maar zo sterk en verziend als u.

Helaas worden alle landen verder bestuurd door kortzichtige, zielige/ zieke leiders bestuurd.

Heer Putin en Xi Jinping, laat die nieuwe wereld met een elektronisch paspoort en uitmoorden van 6.5 miljard mensen niet gebeuren.

John H Baselmans-Oracle