Posted in

Mando policial y sindicato S.P.A.a sinta hunto

POLIS TA CLA PA PARADA NACIONAL DI LUZ

Macuarima, Santa Cruz: Awemainta Mando Policial di Cuerpo Policial Aruba y sindicato di Polis (SPA) a bini hunto na mesa pa reuni riba e ultimo detayes pa cu e Parada Nacional di Luz. E idea tras di esaki pa ambos Partido ta riba e mesun linea pa cu e parada menciona.

E Parada Nacional di Luz diasabra awor 26 februari tin permiso di 8’or di anochi t’e cu 2’or di marduga riba 27 februari 2022. Cuerpo Policial Aruba su unico tarea principal ta keda pa mantene orden publico.

Polis ta cera e ruta caminda e parada lo pasa for di 6’or di atardi y lo keda cera t’e cu 3o’r di marduga. E ruta di e parada aki cuminsa na altura di Aruba Entertainment Center ariba Caya Milio Croes direccion Vondellaan y via L.G. Smith Blvd t’e cu Turbo Retonde na altura di Wendy’s.

Na altura di ex-DOW na Paardenbaaistraat lo para e musica di e banda y e grupo mes lo sigui cana bay abou t’e cu Turbo Retonde.

Polis no lo pusha e parada y tampoco lo saca e parada. Esakinan ta keda responsablidad di esun cu tin e permiso (Vergunninghouder).

(Vergunninghouder) tin e obligacion pa percura pa e seguridad di cada participante. A haci un palabracion cu mester tin cuater (4) personal di seguridad pa cada shen (100) participante.

(Vergunninghouder) mester percura tambe pa vehiculo di motor den e parada mester tin tur documentonan na ordo manera: Belasting paga pa 2022, Seguro valido, keuringskaart, chauffeur cu rijbewijs y pa percura cu e chauffeur no ta bou influencia di alcohol of otro substancia.

Cuerpo Policial Aruba lo tin den total di 150 personal consistiendo di POLIS y Stakeholdersnan.

Nos comunidad por ta trankil cu nos tin suficiente polis pa cada districto y pa e parada. E operacional diario di Cuerpo Policia lo continua. Nos patruyanan lo keda atento y activo pa mantene orden publico di nos pais.

Un mensahe na nos comunidad ta pa ban trankil, gosa e parada aki sanamente y comporta bo mes. Nos lo tey hunto cu bo pa percura pa e seguridad di cada cuidadano. Celebre responsabelmente!