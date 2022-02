Turista a bira victima di ladronicia despues di e parada e no ta corda nada mas, e tabata envolvi den accidente y su cartera a somenta

Diadomingo mainta a drenta informe di cu na Tanki Leendert tin un turista cu a accidenta pero e no sa ni ta corda ni unda ni con y no ta haya su cartera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e auto Hyundai Accent A75757 para pazuid di e dam cu e wiel dilanti banda robez completamente kibra. E turista hulandes aki unicamente ta corda cu e tabata wak e parada nacional y despues net nada mas y ni ta haya su cartera. Un investigacion chikito haci a bin descubri cu e vehiculo a dal y subi parti di e paperclip rotonde. Pero pakiko y di con e auto a yega eynan no ta conosi. Kizas unda e tabata para desconosidonan a probecha y kita su cartera of prome caba. Polis a tuma su declaracion y a traha rapport dibe sucedido.

