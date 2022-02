Homber di edad canando den Wayaca Residence a cay for di brug ora ela “freak-out” cu cachonan a blaf e

Diadomingo mainta a drenta informe di cu un homber di edad a cay for di brug na Wayaca Residence, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya ambulans mes tabata na e sitio caba atendiendo e victima caba. Segun por a compronde e victima kende ta un homber di edad cu tabata canando den e residencia, na un dado momento ela ser intimida pa algun cacho inofensivo cu a cuminsa blaf e y e homber a “freak out” perde balans y a cay repentinamente for di e brug for di un haltura di mas di 2 meter. E doño di e cachonan cu tabata canando cu nan mesora a bati alarma y a duna ayudo na e victima. Ambulans a atende e victima y a transporte pa hospital. Lo ta bon pa na e tipo di brugnan asina pone vangrails pa asina evita cu hende por djies cay for di e brug.

