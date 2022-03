Den club nocturno malhechornan a benta un droga den bebida di 3 Belga studiante di medicina cu pasantia na hospital

Posted in



Dialuna madruga despues di cu un club nocturno na Palm Beach a sera a bin haya 3 damita Belga cual un di nan a ser droga cu un of otro estupefacente benta den su bebida na un otro club nocturno y tabata casi completamente off benta abao mientras e otro 2 nan tabata pidi ayudo. Mesora a avisa polis di e caso aki. Na yegada di e patruya nan a pidi ambulans cu maximo urgencia. Na yegada di e ambulans nan a atende e damita aki y un rato despues e otro 2 damitanan tambe a cuminsa bira malo pero no mes malo cu nan amiga. Ambulans a transporta esun intoxica pa hospital mientras e otro 2nan a ser hiba den patruya policial. Por a compronde cu net na e momento cu nan tabata yegando nan hotel cual ta anexo na e club nocturno cu a caba di sera. Pero na ningun momento e 3 damitanan aki a drenta e club cerca di nan hotel.