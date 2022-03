Alarma di candela di RBC na Italiëstraat a bay on! Mesora polis y bomberonan a bay na e sitio

Posted in

Dialuna atardi a drenta informe di cu e alarma di RBC na Italiëstraat a bay on, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di polis ya caba bomberonan tabata na e sitio. Nan a controla rond di e edificio pero no a haya ningun holor di huma y mirando door di e glasnan no a mira nada di huma ni candela. Pero asina mes pa tur seguridad a yama e personal cu tin yabi di e banco pa bini y haci un revision den tur seccion di e banco. Finalmente a bin descubri cu ta un defecto tabata tin den e sistema di alarma di I.S.S. Integrated Security Services. Despues tur cos por a sigui normal.