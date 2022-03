Opinion: Curaçao wordt in de wereldoorlog getrokken door een liegende defensie!

Op Hato wordt sinds eind februari 2022 een station opgebouwd die “onbemande” drones MQ-9 reapers moet aansturen! Let wel onbemand wil niet zeggen geen explosieven/bommen!

Via een gelikt leugenfilmpje moeten we geloven dat het maar gaat om 4 exemplaren en dat ze gaan oefenen met dat onding wat voor spionage ontworpen is (zie video). Maar men praat over een geheel kamp te bouwen natuurlijk zonder vergunningen zoals op Wakawa!

Het gaat echt niet om drugskoeriers te vangen maar deze ondingen gaan verder spioneren in Venezuela en hun eilanden inclusief de vloot liggend voor Grenada vanuit Rusland!

Nederland en Amerika brengen door de komst van deze drones de gehele bevolking van Curaçao in gevaar. Zo zijn we spionnen over de gehele Cariben en Zuid-Amerika!

U mag raden waar de eerste bom gaat vallen!

JH Baselmans-Oracle

link naar video

https://fb.watch/btXKmPVa3G/