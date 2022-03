Warda di polis di Shaba ta mal protegi, ken cu ta por yega na e celnan di detenidonan

Diamars merdia un empleado di C.E.A. a tende gritamento parti patras pafor di e warda y a bati alarma, mesora a dirigi patruyanan na e parti patras di e cel complex pa controla. Un patruya yegando cerca a topa un auto saliendo pura pura for di e unico caminda di salida cu tin, mesora a bira bay su tras y a logra para e auto aki cu un dama su so den e auto tras di stuur. Polis a papia cun’e y a admiti di tabata patras di e warda y a comunica cu su casa cu ta sera den cel na warda di Shaba. Polis a tuma su nomber y a hala su atencion pa e no haci esey mas. Un rato despues a bolbe tende gritamento pero e biaha aki tabata un stem masculino. Polis a bolbe bay pero na su yegada ya e sospechoso lo a bay caba. Revisando e cura di hero rond ta mustra di ta decai y falta hopi mantencion. Ken cu ta por subi e tereno pasando door di e tubonan cu ta hala for di basta tempo y cu no ta ser drecha.

