Camara di seguridad a capta chabalito pegando un mata di kerstboom na candela riba yerba na Sero Patrishi

Diamars merdia a drenta informe di cu tin candela di mondi basta grandi na Sero Patrishi pero cu bomberonan no kier bay si polis no tey ya cu ta un costumber di cu ora bomberonan bay paga un candela na e bario ey, malhechornan ta bombardea nan cu piedra y causa daño na e unidad bomberil. Polis a manda un patruya y despues di basta rato bomberonan a yega y a inicia un combate y a paga e candela pa evita su expansion. For di un habitante den e cercania a bin compronde cu e camara di seguridad di su cas a capta un chabalito a bay sende un kerstboom na candela y tabata pega cu yerba seco y esaki a plama bira grandi.