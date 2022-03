Dama a baha for di auto y core bay refugia na Welcome Back Snack pa evita di sigui wordo agredi pa su pareha

Diamars atardi a drenta informe di cu un dama a core drenta Welcome Back Snack pa evita di wordo agredi pa su pareha kende ta purbando di habri/forsa e porta pa drenta, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya ya caba e agresor a bandona e sitio den un Kia Rio. Polis a papia cu e dama y a bay cu e dama pa warda di polis unda eynan e por conta detayadamente locual cu a pasa y den total seguridad policial. Locual a sosode tabata cu e dama a core baha for di auto y a bay busca proteccion y refugio na e snack pa evita di ser agredi pa su pareha. Pero e agresor a purba ranca na e porta pero no a logra y e agresor a exigi pa habri e porta pero e doño di e snack no a habri e porta y a yama polis.

