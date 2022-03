OPINION: Een burgerleven telt niet voor defensie Nederland.

Wakawa Zaterdag nacht 02:08 uur, 9 mei 2020

“Rond 02:00 uur werden de honden erg onrustig, vele blaften maar ook andere jankten. Ik ging op straat kijken maar er waren geen bewegingen te zien. Aangekomen weer op de porch kwam van de kant van Wakawa een vreselijke knal die veel leek op een blikseminslag die dan doordendert in je oren. Even was het de gedachte dat het onweer was maar in de lucht en omgeving was niets te zien. Nog geen paar secondes daarna hoorde ik een zachtere knal achter in de knoek (Seru Kabaje) wat leek op een inslag van een projectiel.”

Daags daarna was er weer eenzelfde voorval en bij aangifte bij defensie werd ik als burger afgescheept als zijnde dat zij het niet waren en ik 911 maar moest bellen. O ja, volgens hen was er een onderzoek geweest maar ik heb niet één lid van defensie onze knoek en de omgeving seru kabaje zien onderzoeken. De zoveelste leugen wat deze instantie doet naar buiten toe.

Overduidelijk is er vanuit defensie (waar de knallen kwamen) landinwaarts geschoten met zwaar materieel! Maar zoals bij de vissers word je bij de huidige defensie afgescheept als zijnde een leugenaar.

Buiten de illegale zaken die we nu ook zien op Hato schroomt defensie niet om burgers in gevaar te brengen en om landinwaarts te schieten met zwaar materieel. Maar ze schromen ook niet een geheel eiland te gebruiken als zogenaamde “beveiliging” wat een cover is voor 4 drones die spionage vluchten maken naar Venezuela, de Russische schepen voor Grenada en Caraïbische regio!

Door Hato te gebruiken als militaire zone samen met een achterbaks Amerikaanse aftreksel van een defensie is Curaçao het eiland wat de eerste aanval zal meemaken vanuit een gehele regio die spionage niet dulden.

Och wat is een eilandje in de Caribische zee met 180 duizend zielen?

Niets!

We moeten immers Europa beschermen voor de vijand!

En een menselijk scherm is wat we werkelijk zijn!

John H Baselmans-Oracle