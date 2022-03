Minister Geoffrey Wever: Proyecto pa apertura di cuenta bancario acelera y eficiente

Posted in

Mehoracion di transaccionnan financiero, manera entre otro habri un cuenta di banco particulier of un cuenta di banco priva, ta aporta positivamente na e “ease of doing business” na Aruba y asina ta aporta na e clima empresarial y clima di inversion na Aruba.

Proceduranan mester ta transparente y menos complica posibel na servicio di e empresanan y tambe e cuidadanonan di Aruba. Den cuadro di inclusion financiero, habri un cuenta di pago basico, mester ta posibel pa tur hende. Den cuadro di e reformanan economico di Landspakket, un oficina consultativo independiente, Economisch Bureau Amsterdam (EBA), a haci un investigacion y a duna recomendacion na gobierno di Aruba. Den e rapport di EBA ta wordo indica cu e tardamento administrativo y e gastonan di e rekisitonan di “compliance” y e tempo largo cu mester warda pa habri un cuenta di banco, ta perhudica e comunidad empresarial y ta causa daño na e bon nomber di Aruba como destinacion pa haci inversionnan.

“Producto y servicio financiero mester ta acesibel pa tur hende” segun Minister Wever. EBA ta recomenda cuater proyecto di prioridad cu lo aporta di manera esencial na e clima empresarial y clima di inversion di Aruba. Un di e proyectonan ta proyecto #4: “Habri cuenta di banco di manera eficiente”. Minister Wever ta splica cu den e temponan moderno aki ta den interes di e comunidad empresarial y di e cuidadanonan pa por habri un cuenta bancario den tempo rapido pa asina haci transaccionnan financiero.

EBA ta recomenda cu den e proyecto aki, stakeholders traha hunto na stipula reglanan y haci acuerdonan den termino di tempo rasonabel pa por habri un cuenta bancario na Aruba y cu e acuerdonan aki wordo formalisa por medio di un convenio. Banda di esaki, EBA ta recomenda pa traha den e proyecto aki tambe na haci habrimento di un cuenta di pago basico acesibel pa tur hende. E Asociacion di Bankeronan di Aruba (ABA) y Banco Central di Aruba (CBA) lo haya un rol importante den e proceso aki.

Minister Geoffrey Wever: “EBA a haci recomendacionnan interesante na gobierno di Aruba, cual gobierno di Aruba a kies pa implementa. Pa cu esaki lo tene dentro di poco combersacionnan cu ABA y CBA pa realisa e ehecucion di e proyecto aki. Gobierno di Aruba ta brinda sosten completo na implementacion di e proyecto aki”.