BATAYA GRANDI ENTRE SUNNAMI vs SNOR

Calabas – All gloves are off! Asina Sunni, e famoso manager di Sam’s, a declara ora el a shake hands cu ‘Snor’ Perez pa asina nan seya nan encuentro epico cu lo tuma luga diasabra awor 5 di maart n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden na Calabas! Mes ora amantenan di domino di caliber ‘worldclass’ a cuminsa lora e ‘odds’ pa e importante bataya aki caminda e pregunta grandi, mescos cu na tur encuentro cu ta tuma luga n’e Domino Square Garden, ta cua t’esun cu lo pasa anochi pega bou dje palo grandi di kwihi otro banda di ‘Highway 69’ aya na Calabas!

Nos mes ora a tira un duik y bisti goggle pa google e background di e team nobo aki di Sunni cu ta carga e nomber menasante di ‘TEAM SUNNAMI’! Investigacion a mustra cu desde su ‘home town’ aya na India caba e cabayero aki tabata conoci den idioma Hindu como un famoso ‘ston haindalar’! Nos experto linguistico a traduci esaki na Papiamento como ‘esun cu ta handle cu piedra’. Mas investigacion intenso a resulta den algun potret bieu caminda e cabayero aki en berdad tin piedra den man, sinembargo e calidad dje potretnan tabata asina onduidelijk cu nos no por a determina cu 100% ki tipo di piedra nan tabata! Ban wak diasabra awo dus ta kico Team Sunnami tin den tapara!

Di otro banda, tur amante di domino conoce e famoso team di Snor Perez caba, esta Team Snor, e unico team caminda cada integrante tin un uniform ‘custom made’ p’e so bisti! Snor tin un record impactante den historia di Domino Square Garden, pero pregunta clave ta keda si lo por wanta presion nobo, fresco fresco! Lo ta bay ta un berdadero placer pa wak e dos toronan aki lock cacho cu otro!

Shonnan pues, diasabra awor 5 di maart, cuminsando pa 7’or di anochi, bin presencia e bataya pa habri temporada di domino 2022 entre TEAM SUNNAMI y TEAM SNOR! Entrada manera semper ta completamente gratis y e ambiente lo ta de locura estilo ‘post-pandemic’! Yegaaa!