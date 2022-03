USA TODAY 10Best 2022 Readers’ Choice Awards Ta Nombra Bucuti and Tara Como No. 1 Mihor Resort den Caribe

USA TODAY 10best

EAGLE BEACH, Aruba – Maart 3, 2022 – Anuncia Februari 25, 2022, USA TODAY 10best 2022 Readers’ Choice Awards a revela Bucuti & Tara Beach Resort como e No. 1 Mihor Resort den Caribe y e restaurant situa na e resort, Elements, como e No. 5 Mihor Restaurant den Caribe.

Bucuti & Tara Beach Resort a cuminsa e aña recibiendo varios premio cu ta destaca e resort como un paraiso cu servicio superior, e mihor restaurantnan den Caribe y como un must-visit hotel.

“E premionan aki ta un testamento na e experiencia superior y memorabel cu cada un di nos huespednan ta experencia kinan na Bucuti & Tara Beach Resort. Nos ta masha agradecido pa cada un di e elogionan,” Ewald Biemans, Propietario/CEO ta conta. “E honornan aki di USA TODAY 10best, U.S. News & World Report, y di Booking.com ta refleha e servicio excepcional cu nos trahadornan ta brinda na nos huedpednan cada dia.”

Cu 60 miyon bishitante unico riba nan website tur luna, USA TODAY ta extende su reportahe na un audencia internacional. Bishitantenan por participa den e encuestanan popular di votacion di 10Best pa comparti nan experiencianan favorito, manera nan bishita na Bucuti & Tara y Elements. Esnan nomina den e categorianan aki a wordo proponi door di un comite editorial cu ta consisti di e mihor expertonan di biahe den Caribe, entre otro Melanie Reffes, Ursula Petula Barzey, Sarah Greaves-Gabbadon, Chelle Walton y Alyssa Bierzynski.

U.S. News & World Report

Tur luna mas di 47 miyon bishitante unico ta bishita U.S. News & World Report pa conose e ultimo noticianan y e mihor experiencianan di biahe mundialmente. Pa 2022, e comite editorial a premia Bucuti & Tara cu un Gold Badge pa ta entre 10% di e Mihor Hotelnan den Caribe. Nan tambe a nombre Bucuti como No. 1 Mihor Hotel na Aruba y No. 1 Mihor Resort na Aruba.

U.S. News a analysa mas cu 30.000 hotel pa haya e mihornan na Merca, Europa, Canada, Mexico, Bermuda y Caribe, basando nan mes riba e reputacion di cada hotel brinda door di expertonan di biahe, reviews di huespednan y e clasificacionan di e clase di hotel.

Traveller Review Award

Na Januari, Booking.com a analysa mas di 232 miyon reviews di biahernonan y a anuncia cu e premiadonan di su 2022 Traveller Review Awards. Bucuti & Tara a ricibi un Exception level score di 9.6 y un Comfort level score di 9.8.

Ora President & Chief Executive Officer, Glenn Fogel, a felicita Bucuti & Tara pa su premionan consecutivo, e la bisa: “E premio aki ta prueba cu boso ta continua di supera e expectativanan di boso huespednan. Nos sa cu esey no ta facil pa haci tur ora – sigur no den un pandemia. E ta tuma hopi trabou, vision, coordinacion y atencion, y den esey boso a sobresali.”

The top 10 winners in the category Best Caribbean Resort are as follows:

Bucuti & Tara Beach Resort – Aruba Renaissance Wind Creek Curaçao Resort – Willemstad, Curacao Zemi Beach House – Anguilla Jade Mountain Resort – St. Lucia Casa de Campo Resort and Villas – Dominican Republic Sunset at the Palms – Negril, Jamaica Ambergris Cay – Turks & Caicos True Blue Bay Boutique Resort – True Blue, Grenada Montpelier Plantation & Beach – Nevis Serenity at Coconut Bay – St. Lucia

A panel of experts partnered with 10Best editors to pick the initial nominees, and the top 10 winners were determined by popular vote.

Congratulations to all these winning resorts!

Pa haya sa mas, bishita Bucuti.com

Mas informacion tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Declara como e prome CarbonNeutral®️/net zero hotel den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta un di e Top 10 Hotelnan pa Romanticismo na Mundo (pa di 3 aña consecutivo), No. 1 Hotel den Caribe, No. 1 Hotel pa Romanticismo den Caribe (pa 6 aña consecutivo) y No. 3 Hotel pa Servicio den Caribe. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean Hotelier of the Year.

E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino protegi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.” Bucuti, awo conoci como e Experiencia di Biahe di Mas Seguro y Saludabel danki na su protocolnan di siguridad hospitalario contra COVID 19 y Aruba su Health & Happiness Code seal, tin 104 guestrooms, suites and penthouses. E ta ofrece sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti lama), Tara Lounge of cu private beach dining.

Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved®️ como un LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un lider mundial pa turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan: LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na Mundo na 2016 door di Green Globe.