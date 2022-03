Trash 2 Cash: Invitacion pa tur cu tin un idea pa contribui na e mehoracion di nos maneho di desperdicio

Minister di Naturalesa, Sr Ursell Arends a lansa e concepto di Trash2Cash riba 22 di februari 2022. Un fecha cual pa comunidad por facilmente recorda como e comienso di un promesa pa un miho futuro pa ambos maneho di desperdicio, pero tambe pa por logra un economia circular.

Riba e fecha aki a lansa tambe e website www.trashtocasharuba.org.

E meta di Trash2Cash ta pa invita tur compania establici, pero tambe start-ups y individualnan cu tin un interes of idea realisabel pa procesa un tipo di desperdicio, pa nan aplica y participa den e evento Pitch & Switch cual lo tuma lugar 22 di maart 2022. Pa proteha e propiedad intelectual di tur e participantenan, Minister Arends a segura e Pitch & Switch lo ta un closed-event, dus e no lo ta habri pa publico.

Despues di e pitch lo publica cierto pidanan (snippets) di e pitch, especialmente e pida di e pitch cual ta destina pa pueblo henter. Importante ta pa segura transparencia den e proceso, y pa comunidad tambe tin e informacion necesario na nan disposicion pa asina ta na altura den ki rumbo nos maneho di desperdicio ta bayendo. Cooperacion di comunidad, ta cuminsa na educacion di comunidad.

“Ta bon pa ta duidelijk cu henter aruba tin un compromiso cu e area di parkietenbos, pasobra nos tur a contribui na e sero di e dump”, Minister Arends ta remarca. Tur cuidadano tin un deber civico cu nos compatriotanan di e bario di Parkietenbos, cu nos medio ambiente, y cu nos isla su sostenibilidad.

“Si nos kier berdaderamente paga e candela, nos mester stop di fuel e”

Gobierno di Aruba ta compromete di traha via legislacion hunto cu organisacionnan cu trece ideanan realisabel pa atende cu un (of mas) tipo di desperdicio, y lo sostene nan plan comercial pa procesa, reduci, reuza of exporta e desperdicio aki via cualkier metodo na disposicion di gobierno di Aruba.

“Hunto cu stakeholders lo traha riba concretisa Aruba su Waste Policy”. Si abo of bo organisacion tin ideanan, y ta dispuesto pa procesa tiponan di desperdicio manera: Plastic – Glas – Concreet – Metal – Desperdicio Peligroso – Taira & Rubber – Palet & Palo – Desperdicio di Hardin, nos kier scucha bo idea y kier brinda oportunidad pa hunto realisa mehoracion di nos maneho di desperdicio.

Bishita www.trashtocasharuba.org pa haya sa mas kico ta rekeri pa asina bo tambe por pitch bo idea!