Dia mundial di bestia y matanan “UN World Wildlife Day” celebra dia 3 di maart

ORANJESTAD – Na e di 68 edicion di e Asamblea General di Nacionnan Uni (UNGA), a proclama dia 3 di maart como un dia observa oficialmente pa Nacionnan Uni pa cu dia mundial di bestia y matanan salvahe (World Wildlife Day). Riba e fecha aki, 3 di maart, a firma e convenio di CITES, e Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna.

Aki na Aruba tambe nos ta aplica e convenio. E departamento di Veterinaire Dienst ta esun apunta como e CITES autoridad pa e fauna di Aruba y e Departamento di Agricultura, Cria y Pesca (Santa Rosa) ta apunta como e CITES autoridad pa e flora di Aruba. Nos ley local, Landsbesluit bescherming Inheemse Flora en Fauna (AB2017 No.48), tin un lista di especie cu a pasa door di e procedura di seleccion basa riba CITES. DNM conhuntamente cu Veterinaire dienst a pone e criterianan pa determina e especienan cu lo mester a resorta bou di e ley aki. E sortonan di flora cu ta protegi pa e landsbesluit acuerdo e criterionan di CITES ta entreotro: Breba, Breba di pushi, Bushi, Cadushi, Cushicuri, Orkidia di mondi, Tuna, Tuna di colebra, Wayaca macho, Wayaca shimaron y tambe Supi. Algun di e fauna protegi pa e ley acuerdo criterionan di CITES ta: Flamingo, Warawara, Yuana, Calco, Falki peregrino, Cawama, Caret, turtuga blanco, Driekiel, Blenchi esmeralda, Blenchi dornasol.

E tema di e aña aki, “Recupera especienan clave pa restauracion di ecosistemanan”, ta enfoca riba e importancia di conserva e condicion di algun di e flora y fauna cu ta den estado critico di menasa. E pensamentonan mester ta dirigi riba solucionnan con pa conserva e especienan aki. P’esey tambe Nacionnan Uni a stipula aña 2021 pa 2030 como e decada di restauracion di ecosistemanan.

Manera a splica, un ecosistema saludabel ta esun cu tin un variedad di bestia y mata cu ta depende di otro. Di cual algun di nan ta di sumo importancia pa e sobrevivencia di otro. Ta referi na e sorto aki como un especie clave, na Ingles Keystone species. Si un di e especienan clave desaparece y caba, ful un ecosistema lo caba. P’esey e accionnan pa proteha especienan individual mester bay man den man cu e restauracion di e ecosistema. E peticion pa cu e dia mundial aki, World Wildlife Day, ta pa humanidad compromete na e preservacion di e bida di bestia y matanan cu ta un recurso impagabel y ireemplasabel, cu ta beneficia y deleita e generacion aki y esunnan cu ta bin. DNM su maneho ta pa Build with Nature. Cu e maneho aki DNM kier preserva naturalesa den areanan urbano. Esta pa duna naturalesa un man door di preserva un parti pa nos flora y fauna local. Por haya copia di e maneho aki riba nos website dnmaruba.org como tambe e lista di e sortonan protegi.

SDG Dashboard (metanan mundial pa desaroyo sostenibel)

Un di e areanan na Aruba cu ta clasifica como un ecosistema importante pa preservacion di flora y fauna presente ta esun di areanan di matanan di mangel (Mangrove Forrest). E ecosistema aki ta cubri un porcentahe total di 1.15% di e tera na Aruba. Ariba e SDG dashboard, accesibel via e website di DNM, por wak e datonan local cu ta pertenece na e target 15.1 di e SDG#15 Bida riba Tera. Pa locual ta trata e area marino protegi na Aruba, esaki ta 0.3% di nos awa teritorial. E datonan aki ta resorta bou di e target 14.5.1 di SDG#14 Bida di Lama. E ecosistema marino tambe ta di sumo importancia pa humanidad. Tur parti di mundo ta busca pa inspira esfuerzonan pa logra e metanan di desaroyo sostenibel. Na Aruba nos tambe ta enfoca ariba e metanan aki.

Feliz dia mundial di bestia y matanan clasifica como bida salvahe.