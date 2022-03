Booshi Wever: “TRASH2CASH” TA E MANERA PA COMPINCHINAN HAYA “CASH FOR TRASH”!

Posted in

Recientemente mi por a tuma nota con e makina di propaganda di e gobierno actual a cuminza draai pa un biaha mas desvia atencion riba e problema grandi cu Aruba ta hinca aden, pa motibo di mal gobernacion.

Aki nos ta referi con minister Ursell enbes di dedica atencion di un forma profesional a dicidi di usa “SPOOKJESVERHAAL” pa yena wowo di pueblo atrobe y na mes momento probecha pa yuda cierto compinchinan? Cu placa di pueblo a saca un pamfleta y te hasta un videoclip masha bunita y cu un nomber masha “catchy” mes, pa asina purba un biaha mas na manipula e pueblo, esta “trash to cash”! Ora lesa e contenido di e pamfleta y mira e videoclip aki ta exactamente loke nos por a lesa tempo di e ex-minister Otmar Oduber, solamente esaki ta mas colorido y cu mas show. Pronto lo tin un “pitch” pa determina ken lo por na remarke pa haya e “cash”!

E asina yama “pitch” ta un procedura nobo pa “by-pass” nos ley di Comptabilidad? Mescos cu “prijsvraag” cu a bin pa un proyecto di “condominio pa pueblo” cu ta resultando den un farsa, ya cu e homber comun lo no por paga esaki.

Of e “pitch” aki ta e “pek” cu lo contagia e “happy few” cerca di minister of esnan cu semper tabata manera “samuro” rond di O.O? No lubida riba e verbo na Hulandes: “Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”!

Tempo di O.O. tambe a haci comosifuera cu recycling lo bay genera placa y trabou. E unico placa e tempo di O.O. cu reciclahe a trece aden na granel, ta pa e sponsor di dje, pa huur di un edficio na Pos Chikito y esun cu a print un hala di poster pa e edificio y e trucknan. UPP a critica e asunto aki severamente, pero niun hende kier a tende! Fiesta a sigui. Y den e caso aki di “trash for cash” ta parce cu atrobe: “the show must go on”! Den e “fabeltje” aki, tempo di O.O. ta e pueblo a paga pa e GASTONAN, y esaki ta loke cu lo bolbe bay sosode. Esaki ta un “costly political dream”!

Ta na Aruba so nos tin politico cu ta keda kere e material recycla tin hopi balor y lo ta e solucion pa nos problema gigantesco di e maneho di desperdicio!

E realidad ta cu desde 2018 caba tabata tin un trend negativo den mundo pa loke ta “cash” pa e “trash”. Mientras cu recycling ta bon pa nos medio ambiente, e “profit” pa companianan di recyclahe no ta duna e resultado desea pa mantene e proceso aki, sin papia di un ganashi ainda pa esaki. Ehempel di esaki nos tin aki na Aruba mes, esta e compania Ecotech, cu un tempo tabata duna “cash” pa bo “trash” a stop di haci esaki, na momento cu e materia di reciclahe su prijs a baha drasticamente y na unda di otro banda e prijs di transporte (container) a aumenta. Y awor cu e situacion na Ucraina, esaki lo bira mas pio. Ta bin acerca cu desde 2019 varios ta e paisnan, di cual China tabata un di e importadornan di productonan di reciclahe mas grandi di mundo, a stop di tuma mas desperdicio, influenciando e prijs negativamente. Tambe nos mester realisa cu nos ta un isla chikito, cu ta un otro desventahe, cu otro palabra, apesar cu nos tin un monton di desperdicio, esakinan lo no resulta di ta rendabel economicamente.

Den e pamfleta y e videoclip ta keda haci mencion cu e incinerator chikito ta funciona perfecto, cu te hasta e cadavernan y e desperdicio medico ta wordo kima. Ya caba nos a mustra cu prueba cu ni e desperdicio medico ni e cadavernan ta ser kima den e porkeria cu a wordo cumpra (incinerator chikito).

Atrobe un MENTIRA flagrante cu sigur NO ta INTEGRO! Tipo di “Sprookjes” asina por keda ser conta ya cu Ministerio Publico no ta haci nada pa cera esnan cu a colabora y ta colaborando cu e compra corupto di e inciniretor. Dicon no ta bisa cuanto diesel e “miskoop” aki ta gasta? Cuanto esaki ta costando? Ken ta paga esaki? Den e “bestek” e gastonan aki mester core pa e operador! Esaki ta e caso awor?

Den e pamfleta y e videoclip tambe ta menciona cu lo bin e asina yama “Waste 2 Energy”. Esaki ta e manera mas caro pa genera energia. Sin papia mes cu den e caso di Aruba lo mester bai importa sushi for di otro paisnan. E proyecto di O.O. ta den “pipeline” ainda anto. Un soño di Otmar cu Ursell cueste loke cueste mester complace cune?

Tambe ta bin cu e pensamento cu lo por shredder e matanan etc. Aki un biaha mas mester trece dilanti cu na Aruba tin algo asina caba, pero a scohe pa pone e incenirator chikito den e edificio unda B&L tabata funciona y desmantela e planta di B&L. Esaki djis pa complace cu e sponsor di O.O. Aki un biaha mas e director di DOW a scohe pa acepta cu e gobierno di EWC a pone e bestek un banda djis pa complace cu O.O. Y ora cu pueblo a pensa cu e minister encarga cu e INTEGRIDAD den gobernacion aki, caba cu e bagamunderia aki, e ta braza e proyecto y te hasta yamé “STATE OF THE ART”!

Pa colmo pa por a completa e corupcion riba e incenirator, a crea un “waste-stream” cu ya no tabata bay riba e landfill.

Den un articulo anterior mi mustra caba cu e uso di Airburner pa kima sludge ta cumpli cu e rekisitonan di EPA pero pa purba di hustifica e compra di e incenirator a sinta manipula cu esaki lo ta malo. Pero awor mester bay busca un solucion pa e palletnan cu no ta ser procesa pa e kimamento di e sludge cu ta cumpli cu e rekisitonan di EPA.

Loke a resalta ta cu un biaha mas ta malgastando hopi placa na propaganda djis pa purba di sconde e berdad pa e pueblo y pone man riba cabez di O.O. Ta di spera cu pronto Ministerio Publico hasi trabow di e denuncia di mi y persigui tur esnan cu a y ta scogiendo pa bira cara otro banda den e corupcion aki. Te hasta e prome consehero di e corupto O.O. a wordo promove como “liasson officer” di nos prome minister! Ainda mi ta warda riba un caso sumario cu mi a wordo menasa cuné! Un biaha mas: “be my guest”!!

Ta parce cu atrobe lo bai tin un “happy few” lo bai probecha di tur e “sprookjes” aki. Enbez cu tin “trash2cash” esnan di “F&F”(happy few) lo haya “much cash for trash”!!

Miembro di Partido UPP

Booshi Wever

4 di maart 2022