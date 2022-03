Hogeschool Rotterdam ta informa studiantenan cu ta actualmente den examenklas y esnan 21 aña y sin diploma tocante e dos trajectonan: Subi Jet pabo Get y e 21+ toelatingstraject diamars awo!

Posted in

“Pa tur esnan actualmente den examenklas y kier studia na Hulanda y esnan 21+ sin diploma cu toch kier bay sigui studia pa un HBO opleiding”

Pa medio di esaki Hogeschool Rotterdam kier a informa tur studiantenan di examenklas y nan mayornan como tambe studiantenan cu tin interes pa participa na e 21+ traject pa e unico anochi di informacion caminda e siguiente dos topiconan lo wordo trata:

21+ Traject di Hogeschool Rotterdam

Bo NO tin bo HAVO/VWO/MBO diploma pa bo por drenta un HBO y sigui e opleiding cu semper bo tabata kier y bo tin e dedicacion y determinacion pa sigui studia? Esaki ta BO chance, awo Hogeschool Rotterdam ta brinda bo e oportunidad pa participa na nos 21+ Toelatingstraject aki na Aruba mes! E trajecto aki ta consisti di un aanlegtest y maximo 4 toelatingsexamens. Si bo completa e trayecto aki cu exito, bo por drenta Hogeschool Rotterdam pa cuminsa e HBO opleiding di bo escogencia na september 2022 mes!

Pa por participa na e trayecto aki, bo mester tin e edad di 21 aña of mas riba 1 di October 2022.

“Subi Jet Pa bo Get” pa kandidatonan cu ta den examenklas cu lo bai studia na Hogeschool Rotterdam na augustus 2022

Bo ta den examenklas y tin pensa di bai studia un opleiding na Hogeschool Rotterdam na September 2022? Esaki ta BO oportunidad pa por participa na un curso completamente revisa y cu informacion hopi interesante, interactivo y leuk pa prepara abo y bo mayornan pa e paso nobo aki den bo bida. Nos lo lagabo sera conoci cu studentcoaches y docentenan cu por judabo den e preparacion y cu tur bo preguntanan. Un punto hopi atractivo di tur esaki ta cu participando na e curso informativo aki bo por acumula bo prome studiepunten prome cu bo jega Hulanda. Un oportunidad cu Hogeschool Rotterdam SO ta brindabo na Aruba. Tene na cuenta cu esaki tambe ta pa esnan cu lo kier sigui e 21+ traject!

Pa mas informacion:

Website: http://www.hogeschoolrotterdam.nl/21-jaar-of-ouder-zonder-diploma

FaceBook: Hogeschool Rotterdam Aruba | Facebook

Contact Hogeschool Rotterdam Aruba: email: hogeschoolrotterdam.aruba@gmail.com

Informatieavond: Hogeschool Rotterdam

“Subi Jet pabo Get” programma & 21+ traject van 2022

“ Voor alle studenten in de examenklas en studenten van 21 jaar of ouder zonder diploma die een HBO studie willen beginnen”

Hierbij wil de Hogeschool Rotterdam alle examenkandidaten, hun ouders en studenten die geïnteresseerd zijn in een studie aan de Hogeschool Rotterdam of in het 21+ traject uitnodigen voor een eenmalige informatieavond waarbij de volgende twee onderwerpen besproken zullen worden:

21+ Traject van de Hogeschool Rotterdam

Ben je 21 jaar of ouder en heb je geen afgerond HAVO/VWO of MBO diploma. Heb je doorzettingsvermogen, ben je leergierig, gemotiveerd en kan je zelfstandig studeren? De Hogeschool Rotterdam biedt je nu de kans om mee te doen met het 21+ voorbereidingstraject op Aruba zodat je in augustus 2020 kan beginnen met de studie van jouw keuze aan de Hogeschool Rotterdam.

Het traject bestaat uit een aanlegtest Nederlands en maximaal 4 toelatingsexamens (afhankelijk van de gekozen studie). Rond je dit traject succesvol af dan wordt je toegelaten tot de opleiding en kan je in augustus 2020 beginnen!

Om mee te kunnen doen met dit traject moet je 21 jaar of ouder zijn op 1 oktober 2020

“Subi Jet Pa bo Get” : voorbereidingstraject voor studenten die in september 2020 beginnen met een opleiding aan de Hogeschool Rotterdam.

Zit je in de examenklas en ga je in 2020 een opleiding volgen aan de Hogeschool Rotterdam dan is dit je kans om deel te nemen aan het voorbereidingstraject : “Subi Jet pabo Get”.

Het traject is compleet herziend en bestaat uit 8 interactieve, informatieve en leuke workshops waarin studenten en hun ouders geïnformeerd worden over deze nieuwe fase in hun leven. Er komen diverse onderwerpen aan bod die studenten zullen helpen met een betere voorbereiding en we leggen alvast contact met enkele studentcoaches en docenten die je kunnen helpen met al je vragen en de voorbereiding. Tevens haal je, door deel te nemen aan deze workshops, je eerste twee studiepunten voor dat je begonnen bent met je opleiding! Een mogelijkheid die alleen door de Hogeschool Rotterdam aangeboden wordt op Aruba!

Voor meer informatie kom naar de enige informatieavond die plaats zal vinden op:

Dag: Maandag 27 januari 2020

Info 21+: 5:30 – 6:30 pm

Info Subi Jet: 6:30 – 7:30 pm

Plaats: EPI Collegezaal

Voor meer info:

Website: http://www.hogeschoolrotterdam.nl/21-jaar-of-ouder-zonder-diploma

FaceBook: http://www.facebook.com/pages/HR-Toelatingstraject-21-Cura%C3%A7ao-en-Aruba/490071011013816

Contact Hogeschool Rotterdam Aruba

Email: toelatingstraject21aruba@gmail.com / subijetpabogetaruba@gmail.com

Dia: Diamars 8 maart 2022

Ora: 6:00-7:00

Bo por meld bo mes via e siguiente link: https://forms.gle/2kVQ3rqBrFPQFcAs8

Ora bo caba di registra bo lo ricibi un invitacion cu e link pa e meeting den bo email.

Pa mas informacion:

Website: http://www.hogeschoolrotterdam.nl/21-jaar-of-ouder-zonder-diploma

FaceBook: Hogeschool Rotterdam Aruba | Facebook

Contact Hogeschool Rotterdam Aruba: email: hogeschoolrotterdam.aruba@gmail.com