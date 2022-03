Polis a detene homber cu a yega cas agresivo, agredi dama y tene sera.

Diasabra mainta a drenta informe di cu un homber a yega cas agresivo y a agredi e dama y no ta lague sali for di cas na Sero Biento, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya polis a topa cu e homber pafo y a papia cun’e, polis a pidi’e pa yama e dama y e homber a bay paden y despues a sali bisando cu e dama ta bini. Despues di un rato e dama ainda no a bini y polis no a confia e asunto y a bolbe pidi e homber pa bisa e muher pura bini pafor, pero manera e homber a bay paden polis a bay su tras. Eynan polis a logra papia cu e dama y a haya sa di e agresion cu e dama a ricibi y a detene e homber. Polis a bisa e victima bay haya atencion medico pa e golpinan ricibi y presenta na recherche cu e declaracion medico di e lesionnan ricibi.

Share this: Twitter

Facebook