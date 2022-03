MINISTER ENDY CROES CU REUNION FRUCTIFERO CU MIEMBRO DI RAAD VAN STATEPA ARUBA NA DEN HAAG MR. MILDRED ‘MILLY’ SCHWENGLE. Como nos representante ta hopi importante pa ta na altura di tur desaroyonan di Aruba

ORANJESTAD: Siman pasa miembronan di Raad van State di Hulanda tabata na Aruba. Despues di a reuni cu miembronan di Raad van State y vice presidente sr. Thom de Graaf, Minister Endy Croes a reuni cu mr. Mildred Schwengle kende ta miembro di Aruba den Raad van State.Un reunion basta largo unda a intercambia masha hopipreocupacion pa cu e situacion di Aruba. No solamente e situacion financiero cu e pandemia a ocasiona pero tambe esituacion politico unda Hulanda ta haci uzo di e oportunidadpa pusha e islanan demasiado lihe den un direccion. Mester a accentua e forma con AVP a maneha e finanza di Aruba di2010-2017 unda a presta 2200 miyon florin sin cu tabatin un crisis. Si no ta pa e mal maneho aki Aruba no ta asinadependiente di Hulanda.

Minister Endy Croes a sigui splica cu Aruba no ta contra reforme pero e forma con esaki a wordo pusha no ta e forma mas corecto. Tambe a touch e tema di enseñansa unda cu aelabora hopi amplio como cu Minister Endy Croes ta keremasha hopi den brinda oportunidad na tur hende pa por siguiun enseñansa di calidad pero mesun momento ta comprondecu esaki tambe tin un costo mara na dje. E Mandatario a siguispica cu mester mira inversion den enseñansa como algo hopiesencial y loke bo inverti awe ta e frutanan cu bo lo cosechamañan cu lo aporta na desaroyo sostenibel di bo pais. Mr.Schwengle a expresa cu e ta hopi contento di a ricibi hopiinfomacion y alabes a duna diferente conseho di cual un di nan ta pa semper keda cu Hulanda na mesa y percura pa presenta e puntonan bon documenta y argumenta. Di otrobanda mr. Schwengle lo percura pa e dolornan di Aruba wordo scucha y primordialmente wordo comprendi. A ilustrana mr. Schwengle cu gobierno ta determina pa traha nabienestar general di Aruba y ta aprecia e ayudo di Hulanda. Remarcabel ta keda e forma con ta pusha e cambionan di reforme. Reforme ta pa nos bienestar pa futuro pero mesterwordo logra na un manera husto pa e no termina den un desventaha pa e conciudadano como cu no a haci ningunestudio di e impacto momento trece tanto cambio pareu den un corto tempo. Minister Endy Croes a sigui bisa cu eboluntad tey y sigur lo haci e maximo esfuerso. E Mandatariodi Enseñansa a keda masha contento cu e bishita y reunion cu mr. Mildred Schwengle di Raad van State y sigur lo sigui ebon consehonan.