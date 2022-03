Comision Celebracion Dianan Nacional ta informa: Nos idioma Papiamento como simbolo nacional di nos identidad den nos luna cultural y celebracion nacional

Posted in

Oranjestad – Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) bou auspicio di Ministerio di Cultura ta promoviendo tambe nos lenga materno Papiamento hunto cu e slogan ‘Cultura nos tin cu bib’e’ y tambe ‘Chikito y simpel bo por ta, pero si respeta’.

Nos Idioma Papiamento y su Ortografia:

Nos lenga materno Papiamento, hunto cu nos Himno, Bandera y Escudo ta forma parti di nos identidad. Papiamento ta un idioma crioyo. Esaki ta un idioma cu ta nace ora cu dos of mas grupo di hende, cu ta papia diferente lenga ta topa cu otro. Nan ta crea un idioma nobo pa por comunica cu otro. Si e idioma nobo aki bira lenga materno, nos ta yam’e un idioma crioyo.

Papiamento ta e idioma materno na Aruba, Boneiro y Corsou. Como Papiamento no tabatin un ortografia defini den e prome siglo y mey di su existencia, tur hende tabata skirbi Papiamento manera nan tabata kere cu ta bon y no di acuerdo cu un of otro regla stipula.

Riba dia 5 di mei 1976, Gobierno di Teritorio Insular di Aruba a instala un Comision di Ortografia pa formula y recomenda un forma di skirbi nos idioma Papiamento. Dia 13 di september 1976 e comision a entrega su recomendacion na Gobierno di Aruba. Dia 30 di October 1976, Parlamento di Aruba a aproba unanimamente e ortografia recomenda pa e comision. A scoge pa Aruba tin un Ortografia Etimologico. Ortografia Etimologico ta e forma di skirbi un palabra basa riba e palabra di origen. E Ortografia Fonologico bo ta skirbi tur letter of combinacion di letter cu ta zona igual, di e mesun forma. Na Boneiro y Corsou e ortografia ta esun Fonologico.

Dia 21 di mei 2003, Gobierno di Aruba a acepta Papiamento como lenga oficial di Aruba banda di Hulandes. Esey kiermen cu carta oficial pa Gobierno por ser skirbi den Papiamento of na Hulandes.

Na scol ta uza Papiamento den Enseñansa Preparatorio como tambe den Enseñansa Special.

Na aña 2005 Papiamento a drenta Enseñansa Avansa como materia. Desde aña 2008 a traha riba e condicionnan pa introduci Papiamento tambe den Enseñansa Primario. Awe Aruba conoce Scol Multilengual cu Papiamento como idioma di instruccion.

Cada aña CCDN hunto cu Seccion di Implementacion di Departamento di Cultura Aruba (DCA), Comision di Arte di Palabra, Fundacion Corector Papiamento ta organisa e actividad di ‘Poeta di Patria’ cu lo tuma luga riba 15 di maart 2022 den

Cas di Cultura. Esaki ta un competencia di poema pa stimula e bon uzo di nos idioma y expresa amor pa Aruba y su cultura. Tur aña Aruba ta conoce su ganadonan.

Sigur no por keda sin menciona cu Cultura ta Nos! Nos cultura, nos tin cu stim’e, bib’e, apreci’e, explor’e, defend’e, expres’e y promov’e.

Aña pasa a keda publica e bukinan di Poeta di Patria 2020 y 2021. Nos mester ta contento cu e desaroyo di nos Papiamento, ainda lo por mas. Hunto nos lo sigui logra y hunto, y nos cultura, nos mester bib’e.

Ministerio di Cultura conhuntamente cu Departamento di Cultura Aruba (DCA), Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) y Comision Organisado di Poeta di Patria ta hopi contento di por organisa e Competencia di Poeta di Patria 2022. Asina ta yuda contribui pa enrikece literatura den nos dushi idioma Papiamento. Nos idioma ta un di nos simbolonan di identidad nacional. Danki na tur participantenan cu a participa y na esnan cu a inscribi e aña aki. Tur aña esaki ta yuda haci e competencia di Poeta di Patria rico den creatividad.