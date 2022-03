Aruba ta bay tin un simulacro pa un tsunami

Sabana Berde 73-B. Aruba.

BOLETIN SPECIAL – SPECIAL BULLETIN – SPECIAAL BULLETIN CARIBE WAVE 2022

——- TEST ———-TEST ——– TEST ——— TEST ————- TEST —————— —– NO TA UN EVENTO REAL —— NOT A REAL EVENT ——- GEEN ECHTE GEBEURTENIS —-

MENSAHE DI MENASA DI TSUNAMI UN ALERTA DI TSUNAMI TA NA VIGOR

UN TEMBLOR CU MAGNITUD DI Y PROFUNDIDAD DI 3.0

A CABA DI SOSODE 10:00 AM

EVALUACION

8.2

KM

Ora local

Y EPICENTER NA

MM/DD/YYYY

03/10/2022

17.60 GRADO NOORD

69.50 GRADO WEST

UN TEMBLOR GRANDI A GENERA UN TSUNAMI CU POR TA DESTRUCTIVO PA E COSTANAN DI ARUBA E PROME OLA DI TSUNAMI LO JEGA ARUBA 10:55 AM

ACCION RECOMENDA

TUR PERSONANAN BANDA DI E COSTANAN MESTER EVACUA PA AREANAN MAS HALTO OF AREANAN DESIGNA.

E ALERTA DI TSUNAMI LO KEDA NA VIGOR TE PROXIMO AVISO

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TSUNAMI THREAT MESSAGE

A TSUNAMI WARNING IS IN EFFECT

A QUAKE OF MAGNITUDE AND DEPTH OF 3.0

HAS OCCURRED AT 10:00 AM

8.2

KM

Local time

AND EPICENTER AT

MM/DD/YYYY

03/10/2022

17.60 DEGREES NORTH 69.50

DEGREES WEST

EVALUATION

A MAJOR EARTHQUAKE HAS GENERATED A TSUNAMI THAT COULD BE DESTRUCTIVE TO COASTS IN ARUBA. THE FIRST TSUNAMI WAVE WILL ARRIVE AT 10:55 AM

RECOMMENDED ACTIONS

ALL PERSONS IN LOW-LYING COASTAL AREAS SHOULD EVACUATE TO HIGHER ELEVATIONS

OR INLAND OR DESIGNATED AREAS.

THE TSUNAMI WARNING WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ TSUNAMI DREIGINGS BERICHT

EEN TSUNAMI WAARSCHUWING IS VAN KRACHT

EEN AARDBEVING MET STERKTE EN DIEPTE VAN 3.0

IS GEBEURD OM 10:00 AM

EVALUATIE

8.2 EN EPICENTRUM BIJ KM

MM/DD/YYYY LOKALE TIJD 03/10/2022

17.60 GRADEN NOORD

69.50 GRADEN WEST

EEN GROTE AARDBEVING HEEFT EEN TSUNAMI GEGENEREERD DIE DESTRUCTIEF KAN ZIJN VOOR DE KUSTGEBIEDEN

VAN ARUBA. DE EERSTE TSUNAMI GOLF ZAL ARRIVEREN OM 10:55 AM

AANBEVELINGEN

ALLE PERSONEN IN LAAG-LIGGENDE KUSTGEBIEDEN DIENEN TE EVACUATUEREN NAAR HOGER GELEGEN GEBIEDEN OF INLANDS OF AANGEWEZEN GEBIEDEN.

DE TSUNAMI WAARSCHUWING BLIJFT VAN KRACHT TOT NADERE MEDEDELINGEN.

CARIBE WAVE 2022

——- TEST ———-TEST ——– TEST ——— TEST ————- TEST ——————

—– NO TA UN EVENTO REAL —— NOT A REAL EVENT ——- GEEN ECHTE GEBEURTENIS —-

MM/DD/YYYY HH:MM

03/10/2022 10:09 AM Ora Local/ Local Time/ Lokale Tijd

NNNN

