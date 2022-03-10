Aruba ta bay tin un simulacro pa un tsunami

Sabana Berde 73-B. Aruba.
Tel: + 297 582 6497 Fax: + 297 583 7329 E-mail: info@meteo.aw
BOLETIN SPECIAL – SPECIAL BULLETIN – SPECIAAL BULLETIN CARIBE WAVE 2022
——- TEST ———-TEST ——– TEST ——— TEST ————- TEST —————— —– NO TA UN EVENTO REAL —— NOT A REAL EVENT ——- GEEN ECHTE GEBEURTENIS —-
MENSAHE DI MENASA DI TSUNAMI UN ALERTA DI TSUNAMI TA NA VIGOR
UN TEMBLOR CU MAGNITUD DI Y PROFUNDIDAD DI 3.0
A CABA DI SOSODE 10:00 AM
EVALUACION
8.2
KM
Ora local
Y EPICENTER NA
MM/DD/YYYY
03/10/2022
17.60 GRADO NOORD
69.50 GRADO WEST
UN TEMBLOR GRANDI A GENERA UN TSUNAMI CU POR TA DESTRUCTIVO PA E COSTANAN DI ARUBA E PROME OLA DI TSUNAMI LO JEGA ARUBA 10:55 AM
ACCION RECOMENDA
TUR PERSONANAN BANDA DI E COSTANAN MESTER EVACUA PA AREANAN MAS HALTO OF AREANAN DESIGNA.
E ALERTA DI TSUNAMI LO KEDA NA VIGOR TE PROXIMO AVISO
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TSUNAMI THREAT MESSAGE
A TSUNAMI WARNING IS IN EFFECT
A QUAKE OF MAGNITUDE AND DEPTH OF 3.0
HAS OCCURRED AT 10:00 AM
8.2
KM
Local time
AND EPICENTER AT
MM/DD/YYYY
03/10/2022
17.60 DEGREES NORTH 69.50
DEGREES WEST
EVALUATION
A MAJOR EARTHQUAKE HAS GENERATED A TSUNAMI THAT COULD BE DESTRUCTIVE TO COASTS IN ARUBA. THE FIRST TSUNAMI WAVE WILL ARRIVE AT 10:55 AM
RECOMMENDED ACTIONS
ALL PERSONS IN LOW-LYING COASTAL AREAS SHOULD EVACUATE TO HIGHER ELEVATIONS
OR INLAND OR DESIGNATED AREAS.
THE TSUNAMI WARNING WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ TSUNAMI DREIGINGS BERICHT
EEN TSUNAMI WAARSCHUWING IS VAN KRACHT
EEN AARDBEVING MET STERKTE EN DIEPTE VAN 3.0
IS GEBEURD OM 10:00 AM
EVALUATIE
8.2 EN EPICENTRUM BIJ KM
MM/DD/YYYY LOKALE TIJD 03/10/2022
17.60 GRADEN NOORD
69.50 GRADEN WEST
EEN GROTE AARDBEVING HEEFT EEN TSUNAMI GEGENEREERD DIE DESTRUCTIEF KAN ZIJN VOOR DE KUSTGEBIEDEN
VAN ARUBA. DE EERSTE TSUNAMI GOLF ZAL ARRIVEREN OM 10:55 AM
AANBEVELINGEN
ALLE PERSONEN IN LAAG-LIGGENDE KUSTGEBIEDEN DIENEN TE EVACUATUEREN NAAR HOGER GELEGEN GEBIEDEN OF INLANDS OF AANGEWEZEN GEBIEDEN.
DE TSUNAMI WAARSCHUWING BLIJFT VAN KRACHT TOT NADERE MEDEDELINGEN.
CARIBE WAVE 2022
——- TEST ———-TEST ——– TEST ——— TEST ————- TEST ——————
—– NO TA UN EVENTO REAL —— NOT A REAL EVENT ——- GEEN ECHTE GEBEURTENIS —-
MM/DD/YYYY HH:MM
03/10/2022 10:09 AM Ora Local/ Local Time/ Lokale Tijd
NNNN