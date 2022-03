NOS BANDERA TA ARUBA SU SIMBOLO NACIONAL

Oranjestad – Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) bou auspicio di Ministerio di Cultura ta siguiinforma di nos simbolonan nacional y nos mester taorguyoso di nan. Nos bandera su nificacion y segun ley.

Nos Bandera:

Desde 1955 e isla tabata tin un escudo oficial y un cantica cu mayoria hende tabata considera como himno, pero tabata falta un bandera. Dia 21 di januari1976 a cuminsa cu e tramite pa organisa un concurso den pueblo pa un diseño di bandera. Den total a ricibi693 diseño. Mayoria participante tabata mucha di scol. Nan deseo tabata pa mira un strea di 4 punta y esaki padiferente motibo. Tambe tabatin preferencia pa strepi ofmarca di color horizontal y/of vertical. E colornandominante tabata cora, blanco, blauw y geel.

Cu ayudo di ‘Flag Research Institute’, e tempo aya naBoston, a scoge e diseño. E color di e bandera di Aruba ta Larkspur, cual tabata di British Colour Council Dictionary of Colour Standards, no.196, miho conocicomo U.N. Blue. E color geel ta Bunting Yellow, no. 113, e color cora ta Union Jack Red, no. 210 y e color blanco ta White, no. 1, saca for di mesun diccionario aribamenciona. Awendia e diccionario ya menciona no taexisti mas. Conforme e centro di investigacion di bandera Flag Research Center na Merca.

Dia 16 di maart 1976, Gobierno di Teritorio Insular di Aruba a aproba e diseño cu a bira e bandera oficial di Aruba. Riba 18 di maart 1976, e bandera di Aruba a keda inaugura. Durante un celebracion grandi den Wilhelmina Stadion (awe Stadion Guillermo Prospero Trinidad) a hisa e bandera pa prome biaha y a toca e cantica ‘Aruba Dushi Tera’ como himno di Aruba.

Aruba a ricibi entrante 1 di januari 1986 su ‘Status Aparte’, esey kiermen cu e posicion di un paisautonomo den Reino Hulandes. Nos bandera di PaisAruba hunto cu e himno y escudo riba 17 di oktober1991 a keda concretisa den un ordenanza nacional di 17 october 1991, AB 1991 no. 101, revisa den ordenanza nacional 17 october 2014, AB 2014 no. 51 y a inclui e colornan oficial geel, blauw, blanco y cora. E ley aki ta for di e temp’ey semper valido y aplicabel riba e bandera oficial di Aruba.

Ordenanza nacional ta renoba y fiha colornan di e bandera:

Riba 17 di october 2014 e ordenanza nacional di Bandera di Aruba a keda cla y cu cambionan di e ordenanza nacional di Bandera, Escudo y Himno, AB 1991 no. 101, a renoba colornan di bandera segun ley AB 2014 no. 51, na unda e colornan di Bandera di Aruba, segun e sistema di codificacion di guia di color Pantone, ‘Pantone Matching System (PMS)’, a kedaestableci. E color blauw oficial ta awo ‘PMS 279C’. Esaki ta e color cu ta mas cerca di color original blauwdi 1976. E color ‘Larkspur’ cu ta ser referi den ‘British Colour Council Dictionary of Colour Standards’ B.C.C. 196.



Cu e compromiso aki Gobierno kier a evita cu lo kedaexisti confusion den e color blauw y cu ainda lo tinbanderanan den diferente colornan blauw ta bula riba Aruba.

E color blauw di e bandera ta representa e lama cu tarondona nos isla.

Geel ta e color di abundancia y e liñanan horizontal tamustra e solidez di tal abundancia.

E color geel ta simbolisa tambe e fuente di ingreso di antaño, manera e industria di oro, di guamo y di aloe. Geel ta e color tambe di un cantidad grandi di nos palo y matanan di Aruba cu ta floria geel, manera ‘kibrahacha’, ‘brazil’, ‘bonchi di strena’, ‘curahao’, ‘tuturutu’, y ‘wanglo’.

E strea color cora di cuatro punta ta representa e cuatro direccionnan di e compas, indicando e diferente paisnanfor di unda e hende a bini Aruba y forma un comunidad cu ta biba den harmonia cu otro.

E strea cora cu rand blanco ta representa e pasionintenso di cada ciudadano pa su isla y sanger cora di e Indjannan cu a bringa pa nan libertad den ‘RooiFrances’ na Aruba.

E rand blanco di e strea, ta simbolisa e santo blanco di e playanan extenso, cu ta rondona nos isla y na e mesun momento e puresa di e curason di e habitantenan, cu ta respeta husticia, orden y libertad.

Colornan di e Bandera di Aruba stipula segun leyoficialmente:

•​E bandera ta rectangular y tin e colornan geel, blauw, cora y blanco;

•​E color di e fondo den e bandera ta blauw PMS 279C. Den e un-tercera (1/3) parti mas abou di e bandera tin tres banchi igual horizontal, di colornangeel, blauw, geel, respectivamente, y e hanchura di cada banchi ta igual na un-decimo-octavo (1/18) parti di e hanchura di e bandera. E banchi mas ariba tacuminsa na un distancia di exactamente dos-tercera (2/3) parti di e hanchura di e bandera, midi di ariba bayabou. Bou di e tres banchinan aki (geel-blauw-geel) tinun rand hancho, cual ta igual na un-sexta (1/6) parti di e hanchura di e bandera, di e color blauw PMS 279C;

•​E color geel di e banchinan ta geel PMS 109C;

•​E color cora di e strea ta PMS 032C;

E bandera ta mustra den e parti mas ariba na banda robes un strea regular di cuatro punta, di cual e medianonan horizontal y vertical ta core paralelo cu e rand di ariba y di abou di e bandera y e rand na banda drechi y na banda robes di e bandera.

Un liña hala for di cualkier huki banda paden di e streapasa door di e centro di e strea pa e huki paden en frente ta igual na e largura di un-tercera (1/3) parti di e meridiano horizontal of vertical di e strea. E distancia di un punta di e strea pa e otro punta di e strea, incluyendo e zoom blanco ta un-tercera (1/3) parti di e hanchura di e bandera.

E punta mas halto di e strea ta keda na un distancia igual na un-decimo-octavo (1/18) parti di e hanchura di e bandera for di e rand robes paden;

•​E color blanco pa medio di cua e strea ta alinia taPMS blanco absoluto.

Si ainda bo no tin esun di bo, sea asina bon di busca esaki na Central Magazijn na Sabana Blanco # 34-C ofyama telefoon 583-0320. Tambe por manda un e-mail via bidcm@setarnet.aw

Spera cu tur hende, cada Arubiano, oficina di gobierno y instancianan hisa nan bandera riba dia 18 di maartvenidero.

Ministerio di Cultura conhuntamente cu Departamento di Cultura Aruba (DCA) y Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) ta informa nos pueblo Arubano riba nos simbolo nacional (di identidad) cu den e caso aki tanos bandera.

Pabien na tur Arubianonan desde awor caba, tanto den exterior y esnan biba na Aruba! Biba nos Dia di Himno y Bandera.