DNM ta informa cu tin presencia di cantidad halto di yerba di lama na nos costanan.

Posted in

ORANJESTAD – Den transcurso di siman DNM a haya informacion cu tin yegada di yerbanan di lama na nos costanan rond di Aruba. Awe, DNM a constata cu na Santana di Cacho (San Nicolas) tin yerbanan di lama cu a yega na e sitio. E yerba di lama cu a constata ta di e especie di Sargassum. DNM a publica riba e pagina social un anuncio pa alerta e comunidad di e efectonan cu nan por experiencia ora di bishita lama. Entre diferente organisacionnan gubernamental tin un colaboracion pa adresa e posibel problema cu e fluho di yerba di lama por trece cu ne. Pa locual ta trata e tema di fluho di Saragassum na nivel internacional, UNEP- CEP (United Nations Environment Program- Caribbean Environment Programme) di cual DNM tambe ta miembro, nan a saca un relato pa yuda organisacionnan cu formulacion di e maneho cu ta referi na fluho di Sargassum (yerba di lama). Un di e referencianan ta un yamada pa yena un sondeo (survey) ora cu tin presencia di Sargassum na islanan den Caribe.

E presencia y holo desagradabel di e yerba di lama na nos costanan por afecta esunnan cu bishita lama. DNM a comunica cu AHATA riba e situacion cu a presenta, asina nan por informanan miembronan. Tambe departamentonan manera DOW ta na altura di esaki pa asina instala un maneho pa hacimento limpi di ebeachnan mas frecuenta pa recreacion. Pa e piscadornan cu ta pisca na baranca, como esnancu ta pisca for di boto tambe mester ta alerta cu e presencia di yerba di lama y con esaki por afecta nan piscamento. E liñanan di pisca ta bira mucho mas pisa pa ranca y esaki por kibra. Pa e motornan di boto tambe esaki por obstaculisa su funcion. Ta di remarca cu esaki ta un fenomeno relativamente nobo (2011) y cu no tin un maneho estableci ainda pa tuma decisionnan. Pa duna informacion obhetivo di e situacion temporal mester haci mas investigacion cientifico pa conclui kico ta e causa y e efectonan di presencia di yerba di lama.

Locual si ta posibel ta pa notifica DNM via nanwebsite dnmaruba.org , si nota e yegada di cantidad halto di yerba di lama na otro beachnan. Tambe nos ta encurasha comunidad pa haci uzo di investigacion di ciencia comunitario door di yena un sondeo (survey) cu tin riba e plataforma The HUB – SARGASSUM INFORMATION HUB (sargassumhub.org) of click directamente riba e link https://bit.ly/3JdHoap

DNM ta pidi comunidad comprencion pa e situacion cu a presenta na nos costanan cupresencia halto di yerbanan di lama, Sargassum. Adhunto DNM ta comparti algun imagen di e yerba di lama presente na Santana di Cacho, San Nicolas.