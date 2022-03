Prome Minister Evelyn Wever-Croes: OPOSICION A VOTA CONTRA PA ANCRA E OMBUDSMAN DEN NOS CONSTITUCION

Ora Ora bo curason ta puro y bo intencionnan ta den bienestar di pais Aruba, bo ta logra y esaki no lo bay desvia nos di nos meta”

“Diahuebs 10 di maart, un dia cu a cuminsa cu hopi optimismoy un deseo grandi pa Aruba tambe haci lo corecto y esey ta pa nos tin un Ombudsman, un defensor di pueblo cu tur suautoridad”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresadespues cu e ley aki no a haya aprobacion di mayoria den Parlamento.

Ta di lamenta cu oposicion den Parlamento no a aproba e ley aki pa hinke den nos constitucion y pa e ley aki bo mester 2/3 parti di voto. Esaki ta 14 voto. Pa motibo cu solamente 11 Parlamentario di coalicion a vota na fabor, e ley no a pasa.

Prome Minister a indica cu na aña 2020 a introduci e ley cu ta introduci e Ombudsman. E ley aki lo habri caminda pa ora un ciudadano ta sinti cu e no ta haya oido di departamentonan di gobierno of institutonan semi-publico, e por bati na porta di e Ombudsman. Of un ciudadano cu ta sinti cu su derechonan no ta wordo respeta of simplemente hende cu ta sinti cu nan ta wordo discrimina of trata inhustamente, tambe por bati naporta di e defensor di pueblo aki.

E Ombudsman na su turno ta haci su propio investigacion, los di Gobierno, pasobra e Ombudsman aki no ta bira un parti di Gobierno. E tin cu bira un instituto halto di estado separa. A base di cada investigacion, e Ombudsman ta traha su consehopa entrega na Gobierno. E lo indica na unda Gobierno a actuaincorecto of corecto.

E ley a wordo introduci cu tur e aspectonan aki regla den dje. Sinembargo, Prome Minister a enfatisa, pa bo duna e Ombudsman mas autoridad, bo tin cu ankre den boconstitucion pa e bira un organo independiente. E ley cu a pasana 2020 ta hacie un instituto di gobierno cu Parlamento ta nombra pero door di pone den constitucion, e ta biracompletamente independiente mescos cu AlgemeneRekenkamer, Raad Van Advies y Parlamento mes.

“Awe esaki tabata nan votacion den Parlamento despues cu e tratamento a cuminsa aña pasa y a wordo suspendi. Lamentablemente di parti di oposicion ningun a dunaaprobacion na e ley aki cu consecuencia cu e ley no a pasa. Pero manera mi a bisa semper, ora bo curason ta puro y bointencionnan ta den bienestar di pais Aruba, bo ta logra y esakino ta bay desvia nos di nos meta.

Nos tin e ley di 2020 di cual mester introduci algun cambio y e ora nos por bin cu e Ombudsman aki na Aruba y nos ta bin cu ne. Esey ta mi compromiso y compromiso di Gabinete Wever-Croes cu pais Aruba. Aruba lo haya su defensor di pueblo cu lo percura pa proteha e interes di esnan mas vulnerabel den nos pais, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.