BAN SERIO ARUBA TA CLA PA CONTAGIA TUR HENDE NA ARUBA CU ORGUYO.

En conexion cu di dia di Himno y Bandera, Ban Serio Aruba kiercontagia bo cu orguyo.

Ban Serio lo tin e aña aki un competencia di pintamento y un competencia di poema cu e tema orguyo pa Aruba.

E competencianan lo ta e inicio di Ban Serio Aruba su campaña nobopa 2022 “Ban Serio ta contagia bo”. E idea ta pa contagia pueblo di Aruba cu e balornan cu ta importante pa nos como nacion, manera orguyo pa nos cultura, cuido pa nos medio ambiente, y atencion panos siguridad y nos amabilidad, algo cu Aruba ta conoci p’e.

E prome fase di e campaña lo enfoca riba: “Ban Serio ta contagia bocu orguyo” den cuadro di nos dia di Himno y Bandera. Nos tacuminsa cu un competencia di pintamento pa mucha entre 4 – 12 aña. Nos ta pidi pa haci uzo di bo creatividad y uza materialnan menos convencional manera taki, mata, santo, flor, glitter biodegradabel y cualkier otro material cu bo por imagina. Pa por participa den nos competencia di pintamento por download un PDF via e pagina di Instagram of Facebook di Ban Serio Aruba. Por entrega e pintura entre dia 11 y 16 di maart na Biblioteca Nacional na Oranjestad, Biblioteca San Nicolas of Oficina di Turismo (pabou di Talk of theTown).

Ademas Ban Serio Aruba lo tin un competencia di poema, pa hoben y adulto di 14 aña bai ariba. E hoben poeta local Mary-Kay Quandus a skirbi un bunita poema, cual abo lo mester caba. Nos ta pidi cada participante pa ta creativo y expresa e orguyo y amor pa nos dushiAruba. Por encontra e poema aki via nos Facebook y Instagram page di Ban Serio Aruba. Por entrega e ultimo parti di e poema via e inbox(DM) di Ban Serio Aruba su Facebook y Instagram.

Ambos competencia lo conta cu premionan dibertido cu lo yuda paconoce Aruba un tiki mas.

Keda pendiente pa nos calendario di evento pa Dia di Himno y Bandera cu lo sali ariba nos medionan social.

Ban Serio Aruba ta un iniciativa di Aruba Tourism Authority y tincomo meta pa crea un conscientisacion local tocante Aruba su cultura, medio ambiente, cordialidad, y siguridad. Pa mas informacion wak e pagina di Facebook of Instagram di Ban Serio Aruba.