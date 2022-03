Tur polis a bay den accion pa un secuestro pero no tabata un secuestro

Diahuebs anochi Cuerpo Policial a mobilisa casi tur e personal trahando riba warda e ora ey pa un caso di secuestro, tur cos a cuminsa ora un persona a yama bisa cu na Savaneta 308 lo tin un caso di secuestro cu arma di candela, mesora a dirigi patruyanan na e adres. Aki por a compronde cu un hoben tabata canando cu (su pareha) bayendo pa lama pazuid y cu na altura di Do It na Savaneta a yega un MG grijs cu 3 hende homber y nan a baha pone un revolver na cabes di e chic di e hoben y a bay cun’e contra su boluntad. Anto nan a bay direccion pabao. Despues di basta coremento rond en busca di e MG y e damita secuestra a drenta informe di cu e supuesto damita secuestra aki a yega cas canando. Na e mesun momento un patruya a topa cu un MG na altura di Do It, mesora a polis a bay atende cun’e y a want’e eynan, por poco a detene e chauffeur cual tabata e unico persona den e auto. E supuesto damita a bisa cu e conose e auto MG A71776 como e auto di un amiga y a core subi den esaki sin ningun momento a ser secuestra pero e amiga no tabata den e auto pero asina mes e damita aki a subi den e auto pa bay topa un otro “amigo” pesey e no a bini cas mesora. Polis a haya e informe aki como un gañamento y scondemento polis a hala atencion di tur esnan envolvi y a scualnan pa locual nan a haci mobiliza tur polis na warda pa busca e secuestrador. Secuestro ta un asunto serio y no ta pa haci wega cun’e

