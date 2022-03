Boto local captura trecienso hendenan illegal for di Venezuela

Posted in

Diahuebs mainta e Metal Shark di Wardacosta ta hasi control rutinario riba e boto local Matrialista cu tawata bini for di suit. Di lew por a nota dos persona abordo di e boto. Na momento ku e personal di Wardacosta a jega serka di e boto a nota tres persona scondi den cabina. Despues di un investigacion preliminario ta resulta cu dos di e personanan abordo ta indocumenta y a wordo buska dor di e boto na Venezuela. E dos indocumentadonan ta pendiente investigacion di outoridatnan local den nan caso. E capitan y su tripulante, ambos personanan local, a wordo deteni pa traficacion di hende pendiente mas investigacion.

Donderdagochtend heeft de Metal Shark van de Kustwacht een routine controle uitgevoerd op een lokale boot genaamd, ‘Matrialista’ die vanuit het zuiden aankwam varen. Van verre kon opgemerkt worden dat er twee personen aan boord waren. Op het moment dat de Kustwacht dichterbij de boot kwam zag de bemanning drie personen die zich in de cabine verstopten.

Na preliminair onderzoek bleek dat twee van de personen aan boord ongedocumenteerd waren en in Venezuela door de boot waren opgehaald. Deze twee ongedocumenteerden zijn in afwachting van het onderzoek van hun zaak, door de lokale autoriteiten. De kapitein en zijn bemanning, beiden lokale personen, werden aangehouden voor mensenhandel, in afwachting van verder onderzoek.