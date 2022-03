Booshi Wever: CU SCHUIFMENTO DI DIRECTORA DI DIMAS, FIESTA LO SIGUI!

Posted in

Nos kier rabia, zapatia y insulta Hulanda na momento cu gobierno di Hulanda, Caft, RvA, ARA y otronan ta papia malo di nos. Nos ta rabia y zapatia ora cu Hulanda kier impone medidanan riba nos, pero nos gobiernonan a yega di cumpli den pasado cu palabracionnan haci cu tabata tin como meta pa evita abuso di poder y corupcion administrativo. Pero parce cu bao di e ultimo gobiernonan, esaki NO ta e caso. Nan ta firma cu Hulanda y Protocol ta bin y bai, pero no kier cumpli cu nan.

E motibonan cardinal pa no cumpli ta, pasobra na prome lugar e gobiernonan di e ultimo tempo a demonstra di no ta capacita pa maneha e lugar aki. Un otro motibo ta e nepotismo, faboritismo y politica di patronahe y pio ainda corupcion! Na final di cuenta nos Aruba y su pueblo lo sigui paga pa mal gobernacion y corupcion. Tur esaki na vispera di un dia nacional unda tur politico kier bin hinca den nos cabes cu ta un dia grandi y cu nos mester ta orguyoso di e lucha di nos antepasadonan pa e autonomia logra na 1986. Ta tristo cu propio yiu, di e arkitecto di nos pais, ta bezig ta yuda pa hiba e pais aki na su filingrana.

Loke a bin ta pasando na DIMAS y cu a culmina ayera den e kitamento di poder di e Directora, sigur ta algo intolerabel. Pregunta ta cuanto mas nos mester sigui accepta y tolera. Mientras Prome Ministro EWC ta hunga keto bay cu e “no sa di nada” y ministro di Integridad Ursell Arends ta bezig cu su “pitch” pa “trash to cash” y Parlamento ta degenera aun mas bao liderazgo di Edgard Vrolijk, cu no sa ainda kico ta su funcion, Ministro Glenbert Croes un biaha mas ta masacrando nos profesionalnan y institutonan cu su maneho socialista nepotista a la Nicolas Maduro.

Ta kico nos pueblo a haci pa ricibi e castigonan un tras di otro di e Gabinete Wever-Croes desde cu nan a sinta na 2017????? Ta asina EWC ta laga su minister (primo) “Empower Hende Muher studia na honor di Dia di Hende Muher”, cu asina tanto el a sinta gaba hustamente algun dia pasa? Sra. Xiomara Maduro, kende tambe tabata tin un bunita mensahe for di tera friu, por permiti esaki pasa? Con nos profesionalnan, particularmente nos hende muhernan profesional, por kere den e palabranan bunita di nos ministernan hende muhe den e gobierno aki? Y esaki sin conta nos hende muhernan den parlamento, supuesto profesionalnan den banki di e coalicion? Dicon no a yama un reunion urgente pa trata e asunto aki? Apenas 2 dia despues cu tur tabata tin asina tanto bunita palabra pa nos hende muhernan Arubiano? Y dicon oposicion den Parlamento ta “mondje dicht”?

Loke ta sosode na DIMAS sigur ta un tristesa completo y un berguenza nacional. Un instituto di gobierno cu na 2005/2006 a wordo crea y cu a pasa bou mi responsabilidad, pa scapa Rudy Croes q.e.p.d. y gabinete Oduber di un KB riba e tereno di maneho di stranheria, awe ta wordo desangra completo.

Si Benny Sevinger durante 8 aña largo cu ayudo di e mismito Mario Wever y Radi Khan, a sinta mina henter e proceso intachabel y stricto di permisologia cu tabata tin, awe Glenbert Croes ta floriando e departamento aki mas ainda, dor di ataca e structura y atrobe cu ayudo di Mario Wever y cu un set di marionetanan (muchanan manda) cu Glenbert Croes ta poniendo eynan. Esaki ta un maneho a la Putin, cu ora e no por a haya esnan cu ta goberna Ucrania na su banda, a bay busca traidornan di patria pa hustifica su entrada y destruccion structural di un pais, pa asina logra su meta diabolico. Glenbert Croes poco poco ta birando un peliger pa nos pais. Esaki kizas tin di haber cu su vinculonan chavista? Pueblo no mester lubida cu ta mesun Glenbert Croes aki, hunto cu Mike de Meza, den e caso di RaceTrack, dilante corte Mericano a traiciona nos pais, tumando parti pa desaroyodornan di e proyecto aki cu nunca no a bay door.

E maneho di DIMAS, di loke cu por a wordo salba, ta strobando e minister pa yena e lugar aki cu mas hende, manera el a priminti den dos campaña sigui? E amnestia general y e “familiehereninging”? E modus operandi aki ta pa cumpli tambe cu e idea di flexibilisacion di nos mercado laboral? Poniendo e tipo di marionetanan tambe lo yuda den e proceso pa permiti inversionistanan den un manera facil y sin screening necesario drenta Aruba? Inversionistanan socialista di Venezuela y Rusia pa simpelmente bin laba placa sushi? E forma di goberna aki lo percura al final cu Hulanda lo bin cu un KB riba gobierno di Aruba, loke a wordo evita na 2006. Awe subrino di Rudy Croes mes lo percura pa esey. Yiu di nos “Libertador”. Primo di ex Ministro Paul Croes kende tambe a sjoemel cu asuntonan di ontheffing pa pone stranhero na trabou. Y mientrastanto e prima y sobrina di nos “Libertador” ta bira cara un banda y haci cu e no sa nada. E mesun prima cu ya caba 13 november 2020 (Black Friday) a entrega nos na man cu pia. Un NEPOTISMO total, cu lo no trece nada bon pa nos. Al contrario lo hisa benta nos ARUBIANONAN riba e “SPEEDWAY 2HELL”!!,

Miembro di Partido UPP

Booshi Wever

11 di maart 2022