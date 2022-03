Kia K5 a dal tras di Nissan Teana y tur 2 chauffeur deteni pa buracheria

Posted in

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu impacto basta fuerte yegando e rotonde PaperClip for di Paradera, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e prome patruya a nota marca di hopi azeta riba caminda y a bin haya un auto Nissan Teana cu e parti patras di e auto completamente destrui y siguiendo e mancha di azeta otro banda direccion Oranjestad un Kia K5 full kibra dilanti. Na prome instante a mira pero no a haya e chauffeur den e auto parti dilanti pero sinta patras a haya e chauffeur “pata pata OFF OFF” na soño cabes colgando dilanti. Polis a pasa hopi trabao pa lante y a detene pa ta bao influencia di alcohol. E chauffeur di e otro auto tambe tabata bao influencia a ser deteni tambe. Ambos a bay den e mesun vehiculo di transporte pa warda di polis. Pa locual ta e accidente mes esaki a pasa net e Teana a slow pa e drempel y e Kia K5 a dal e fuertemente te drenta un parti bao di e Teana. Afortunadamente ningun hende a resulta herida pero ambos vehiculo a keda na werki.