Chauffeur burachi a baha for di auto y a bay leun y a keda geleun drumi riba un v-wagen

Diadomingo mainta a drenta informe di cu tin un homber burachi cu a baha for di su auto blauw laga porta habri y a bay leun riba un v-wagen staciona den e parkinglot y a keda eynan drumi geleun riba e auto na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin topa cu e auto blauw staciona den e parkinglot pero no a encontra cu e homber drumi geleun. For di personanan na e sitio a compronde cu e homber drumi geleun a ser busca pa conosir cu a para e auto den e parkinglot y a bay cu e homber.