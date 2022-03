Booshi Wever: CONFIANZA TA PARA RIBA ORDO?

Sinceramente e reaccion di Glenbert Croes, minister encarga cu DIMAS no a sorprende mi na ningun momento. Esaki sigur ta e actitud di un despota, cu a base di su nepotismo, ta cabando cu democracia, trapando riba ley y minando e orden huridico di un structura di gobernacion.

Mi ta kere, cu un ambtenaar y es mas un director of hefe di un departamento, mester ta loyal na e gobierno cu e ta sirbi y den esey na e minister bou kende e ta cay. Pasobra for di nos pensamento ta sali cu gobierno den principio ta pueblo. Pues un ambtenaar, mescos cu e minister y parlamentario, tambe ta un sirbido di pueblo.

Cu e pensamento aki, esaki no kiermen cu e ambtenaar mester siguiciegamente sin mas loke un minister ta hinca den su cabes cu mester wordo haci, pasobra esey ta su deseo. Aki ta unda cu hopi biaha ta wordo uza e palabra confianza, loke cu Glenbert Croes ta uza den e caso di directora di DIMAS. Y segun e minister cu su cana a yena, ora cu e directora lo entrega un keho di “valsheid in geschrifte” na Ministerio Publico.

Como ex minister, mi ta convenci cu mester tin un bon relacion cu bo subordinadonan directo, den e caso aki e hefe y directornan di departamentonan. E bon relacion aki ta basa atrobe riba e loyalidad na e conhunto di orden, regla, sirbishi na pueblo, y defensa di norma y balornan den nos pais. Mi no tabata tey pa huzga directamente con e relacion lo ta entre Glenbert Croes y su directora, pero pa den apenas 6 luna di tempo un relacion entre un minister cu a caba di bira minister di DIMAS y e directora cu tambe apenas tin un hefe nobo, ta bira dje malo ey cu mester bira nombra un Management Team y conociendo e directora en cuestion, ta dificil pa traga. Den un relacion asina sigur mester tin momentonan cu director of un hefe di departamento, como un consehero principal di un gobierno, ta atende su superior, den e caso aki un minister, cu cierto cosnan no ta bon of ta contra ley, toch!! Den mi caso sigur mi a scucha di mi hefe y directornan. Dicon esaki ta otro awor?

Pa esaki mi ta bolbe na e forma di despota di goberna nos pais y sigur den e caso aki Glenbert Croes ta hiba su maneho di “I’m the Law & Order”. Y tur mester baila riba e musica cu e ta pone. Awor aki nos por ripara e defensa di e fanaticonan ciego y cu ta depende di e minister, ta tira culpa, mescos cu e minister, riba e directora. Y e minister cu un cara di “bon samaritano” ta bin pretende cu “mi kier pa e directora keda, pero no cu su podernan”! Pakico?

Tambe nos por a lesa e relato di minister cu e tabata asina un bon hende, cu na momento cu gobierno a sinta 20 september 2021, el a scucha di e directora, ora cu e como minister kier a bin cu MT, a cambia esaki den un Stuurgroep, pa no mina e posicion di un director. Bay ta generoso! Anto esaki den e prome 3 simannan cu Glenbert Croes a tuma encargo. Ki malo bo relacion e ora ey por ta, cu bo no a duna e directora e beneficio di duda, pa hunto stipula e maneho cu bo kier hiba? Es mas Glenbert Croes ta bisa di a bin cu Stuurgroep (intencion tabata MT) pa asina splica mihor e maneho cu tabata na caminda. Pero realidad ta cu no tabata tin un maneho nobo “in place”, sino esun di ex minister Bikker. Loke mi ta kere cu Glenbert Croes ta referi aki ta “instruccionnan” pa juist desvia di leynan, maneho stipula, y mas ainda di norma y balornan democratico cu nos pais mester tin como fundeshi. Si! E mesun fundeshi cu e Secretario di Estado sra. van Huffelen a referi na dje. Sin e fundeshi solido aki, nos estado di derecho ta wankel, schuin y ta yega un ora cu e ta colapsa. Y pakico Aruba ta cla pa colapsa?Pasobra NEPOTISMO ta na orden di dia!!!

Glenbert Croes awor ta institui un MT pa asina sigui burla di nos estado di derecho. Y den e caso aki ta sigui uza ambtenaarnan y siguidornan politico pa alcanza su meta. Na momento cu a apunta un di dos persona pa tambe firma den nomber di DIMAS, nos tabata sa cuantor tin. Pio ainda ora nos sa kende a wordo apunta! Un hende cu den pasado tambe a wordo uza caba pa e tolda berde. Awor ta tolda geel ta na turno, pa haci mescos of te hasta pio. Mescos cu e minister, tipo di ambtenaarnan, sin preparacion necesario, peor ainda un preparacion huridico, ta e peligernan mas grandi pa un “invasion Hulandes”!

Modus Operandi di Glenbert Croes y gobierno ta mustra di ta bula cabez di esnan cu por ta estorbo, pero pa pone hende sin preparacion y sin un background profesional den un puesto pa nan wordo uza! Y aki ta unda esnan cu ta bay den e aventura aki, pa sigui e ministernan a pie de la letra, mester ta cauteloso, cu no ta nan alfinal lo paga pa esaki cu nan libertad! Tur hende mester muri! Esey nos no por evita. Pero prison tambe ta pa tur hende, anto esey si nos por evita di yega eynan!

Aruba. Aki ta bisto cu e minister a perde confianza paso e directora no kier bai haci cosnan contra ley, cu na su turno lo ta contra e ARUBIANO. ARUBA, QUOVADIS???

Miembro di Partido UPP

Booshi Wever

13 di maart 2022