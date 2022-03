Polis a bay na Wendy’s blvd. pa un chauffeur di pick-up coriendo irresponsabel

Posted in

Diadomingo atardi a drenta informe di un pick-up coriendo irresponsabel y na e momentonan ey a yega y ta para na e drive thru Wendy’s blvd., mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na caminda pa e sitio a drenta informe di cu e pick-up ya a sali for di e drive-thru y a coy rumbo pariba den Belgiëstraat y despues Sero Blanco y a drenta Regents Park. Polisnan a logra par’e den Regents Park y a atende cun’e, como cu su cas ta cerca ey mes polis a lague yega su cas pero a hala su atencion pa e forma con e ta stuur y a advirtie pa e no core mas den e condicion cu e ta.