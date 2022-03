Posted in

Polis a ser dirigi pa molester di autonan dilanti tocando musica duro dilanti Talk of The Town, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di 3 auto cu lo ta compitiendo cua ta sona mas duro pero esaki ta causa molester pero manera nan mira polis ta bini ta core baha e volumen. Polis a atende cu nan pa nan no haci esey mas.