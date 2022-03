Relaciona cu Celebracion Dia di Himno y Bandera 2022 Minister Maduro: Tur scol ta ricibi video  informativo y educativo ‘Conoce Nos Himno, Nos Bandera y Nos Escudo’

Posted in

Un invitacion pa scol basico participa den ‘Kibra Coco Edicion Himno y Bandera’ y scolnan preparatorio den competencia ‘Un Rima pa Mi Isla’.

ORANJESTAD – Manera ta un custumber pa e celebracion di Dianan Nacional y Fiestanan Cultural Tradicional, Ministerio di Cultura, hunto cu Departamento di Cultura y Comision Celebracion Dianan Nacional ta prepara material informativo y educativo pa nos muchanan di scol preparatorio y basico.

Video “Conoce mi Himno, mi Bandera y mi Escudo”:

Pa e celebracion di Dia di Himno y Bandera 2022 a prepara e aña aki pa scolnan basico un produccion digital cu lo tin como titulo “Conoce Nos Himno, Nos Bandera y Nos Escudo”. E video aki tur scol por download esaki via e link https://youtu.be/veTLygvkdQ4 of por download esaki for di e youtube channel di Minister Xiomara Maduro. Cu e video aki tur alumno di scolnan preparatorio, basico y enseñansa special tin informacion digital y na forma innovativo. E video aki ta un material educativo pa docentenan y tambe ta un preparacion pa tur alumno di scol basico pa e Competencia Nacional ‘Kibra Coco’ (Quiz), edicion Dia di Himno y Bandera. Un gradicimento ta bay na Ministerio di Cultura, Comision Celebracion Dianan Nacional, Comision di maestronan, Sr. Levy Geerman, Departamento di Cultura, Archivo Nacional Aruba y Telearuba pa nan cooperacion pa por haci e bunita produccion educativo aki posibel.

Scolnan Preparatorio – Un Rima pa mi Isla:

Pa locual ta scolnan preparatorio Ministerio di Cultura y Comision Celebracion Dianan Nacional ta organisa un competencia di “Un Rima pa mi Isla”. Esaki ta un competencia pa klasnan di scolnan preparatorio. Manera ya anuncia e reglanan ta:

E rima mester contene 4 verso (regel); E rima mester ta na Papiamento; E rima mester expresa un mensahe relaciona cu Aruba su Himno y Bandera Tur klas por participa;

E docente ta graba su muchanan cu cellular y manda e video na ccdn@cultura.aw y e comision organisador lo load esaki riba e facebook page di CCDN y Minister di Cultura Xiomara Maduro; Recordatorio cu e ultimo dia pa entrega e video ta diaranson 16 di maart 2022 E video ganador “Un Rima pa Mi Isla” lo wordo presenta durante Competencia Kibra Coco, cual lo ta diasabra 19 di maart iniciando pa 5 or di atardi.

Siman pasa tur informacion a sali pa tur scol preparatorio. Si ainda por tin pregunta por manda esaki na ccdn@cultura.aw of yama na Departamento di Cultura na 582- 2185.

Minister di Cultura Xiomara Maduro ta desea tur scol basico hopi exito den e Competencia “Kibra Coco, Edicion Dia di Himno y Bandera”y tambe exito na tur scol preparatorio den e Competencia “Un Rima pa Mi Isla”.