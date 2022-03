Minister Endy Croes: E luna aki lo inicia e trayecto pa modernisa nos leynan di enseñansa

Posted in

ORANJESTAD: Durante conferencia di prensa di Gobierno cu a tuma luga dialuna mainta Minister Endy Croes a duna un splicacion amplio di su biahe di trabou na Hulanda unda a atende e ‘Vierlandenoverleg’. E Mandatario di Enseñansa a reuni cu Ministernan di Enseñansa di Hulanda sr. Robbert Dijkgraaf, sr. Sithree van Heydoorn di Curaçao y Rodolphe Samuel di Sint Maarten. E delegacion cu a compaña Minister Endy Croes ta consisti di directora di Departamento di Enseñansa drs. Anne -Marie Proyever – Groot y Rector di Universidad di Aruba dr. Viola Heutger. Un di e puntonan cu a bin pa dilanti durante e rueda di prensa ta e actualisacion di nos leynan di enseñansa.

Profesor Luitsen de Vries

Luitsen de Vries ta un profesor specialisa den leynan di enseñansa. Un di e consehonan di e Doorlichting van het Arubaanse Onderwijsbestel ta cu nos leynan ta hopi anticua manera entre otro; landsverordening kleuteronderwijs, landsverordering basisonderwijs, landsverordening voortgezetonderwijs, landsverordening hogeronderwijs cu mester wordo modernisa. E Mandatario a sigui bisa cu e ta na altura cu beroepsonderwijs EPB & EPI no tin un landsverordening y Inspectie Onderwijs no tin un ley ‘Wet op Toezicht’ (WOT) pa asina por haci nan controlnan necesario. Profesor Luitsen de Vries no ta desconoci cu Aruba ya cu durante aña 1988- 1991 e la traha na nos pais. E Mandatario di Enseñansa a sigui bisa cu a firma un acuerdo cu profesor de Vries y si tur cos ta bon pa 25 di maart proximo e lo ta na Aruba pa diescuatro dia. Lo forma e plataforma cu tur e ‘key role players’ den e proyecto aki y lo bay modernisa e leynan anticua. Nos lo bay traha e leynan cu falta y di e manera eynan duna inicio na un trayecto cu lo bay dura por lo menos un aña y mey. Si tur cos ta bon manera planea den diesocho luna e ley lo ta na Parlamento di Aruba pa wordo trata. Esaki lo ta un logro conhunto e logro aki ta pa esnan den e veld di enseñansa cu tin tanto tempo cu a accentua esaki. Ainda nos por corda e reunion cu formado na luna di augustus di aña 2021 esaki a wordo splica y manera cu e Mandatario a tuma e cartera di enseñansa a cuminsa traha riba esaki di biaha y awor e tussenrapport tambe ta indica cu mester duna atencion pa asina e leynan por ta mas di e tempo moderno aki y asina por maneha enseñansa mas miho.