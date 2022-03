Comision Celebracion Dianan Nacional ta informa: NOS BANDERA NOS SIMBOLO DI IDENTIDAD

Oranjestad – Riba dia 21 di januari 1976 na unda tramite a ser haci pa organisa un concurso di pintamento den pueblo pa un diseño di bandera. Muchanan di scol a pinta esakinan. Un total di 693 diseño a ser ricibi. Nan deseo tabata pa mira un strea di cuater punta esaki tabata pa diferente motibo. Preferencia pa strepi, marca di color horizontal y/of vertical a bin dilanti. Colornan cu mas a resalta ta cora, blauw y geel.

‘Flag Research Institute’ na Boston, a yuda scoge e diseño. E color di e bandera tabata Larkspur, escogi di e “British Colour Council Dictionary of Colour Standards”, No. 196, conoci como U.N. Blue. E color geel tabata “Bunting Yellow”, No. 113, e color cora tabata “Union Jack Red”, no. 210 y e color blanco tabata “White”, No. 1, tur color saca for di mesun diccionario.

Parlamento di Aruba a aproba e diseño riba 16 di maart 1976 cu a bira e bandera oficial di Aruba. Esaki a keda inaugura riba 18 di maart 1976. Pa prome biaha a hisa e bandera y a toca e cantica ‘Aruba Dushi Tera’ como nos himno nacional di Aruba durante un celebracion grandi den Wilhelmina Stadion, na Dakota.

E color blauw di e bandera ta representa e lama cu ta rondona nos dushi isla. E posicion di e strea riba e bandera ta simbolisa e posicion di Aruba den lama Caribe.

E strea color cora cu rand blanco ta representa e pasion intenso di cada ciudadano pa su isla y e sanger cora di e Indjan cu a bringa pa libertad den Rooi Frances. E rand blanco di e strea ta simbolisa e santo blanco di nos beachnan rond di nos isla, e puresa di e curason di e habitantenan, cu ta respeta husticia, orden y libertad. E strea di cuater punta ta simbolisa tambe e direccionnan di compas, indicando e diferente paisnan di unda hende ta bini Aruba y forma un comunidad cu ta biba den harmonia cu otro formando un union multicultural. Loke ta garantisa libertad maximo.

Geel ta e color di abundancia y e liñanan horizontal ta mustra e solidez di tal abundancia. E color geel ta simbolisa tambe e fuente di ingreso di antaño, manera e industria di oro, guano Y aloë, alabes e ta simbolisa nos flora y fauna manera kibrahacha, brasil, bonchi di strena, curahao, tuturuto y wanglo.

Algun puntonan pa tene cuenta cune ora di trata cu nos Bandera:

– E bandera por ser hisa solamente durante salida y bahada di solo;

– Ora ta mantene e bandera hisa parti anochi pa mainta esaki mester ta ilumina tur momento pa medio di iluminacion apropia;

– E bandera mester ta hisa te na top di e palo di bandera;

– Hisa y bahamento di bandera mester sosode di tal manera cu e no ta toca tera/superficie/obheto di e palo di bandera y ser ricibi cu man y brasanan;

– Na momento di luto e bandera ta wordo hisa te na top prome y despues ta baha esaki na mita di e palo di bandera;

– Ora di baha e bandera di luto, mester his’e for di e mita di e palo di bandera y sigui his’e te na top pa despues bah’e bek;

– No ta ser permiti pa decora of agrega nada otro riba of na e bandera of uze como material di propaganda;

– E bandera mester ta di un material duradero pa nos clima;

– Asina cu un bandera fraña of susha mester cambia esaki mesora;

– E mester ta limpi y strika tur ora cu ta necesario;

– E bandera no mester ser uza como parti di un bisti of uniform atletico, cu excepcion di e patch di bandera cu por ser uza riba uniform di personal militar, bombero y polis;

– E lo mester ser destrui ora cu e no ta sirbi mas, door di kima esaki den un manera digno;

– Pa warda e bandera e mester ser dobla bunita y ceremonial;

Entrante 1 di januari 2015 e colornan di nos bandera a wordo oficialisa pa medio di ley y e cambionan a keda manifesta den Ley articulo 11 di (LB ham). E colornan corecto di e bandera di Aruba ta Geel: PMS 109C; Cora: PMS 032C; Blanco: PMS Blanco absoluto y Blauw: PMS 279C.

CCDN, 15 maart 2022

Stan Dabian, PR-CCDN