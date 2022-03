Minister Geoffrey Wever ta subraya e necesidad di un framework robusto di indicadornan pa traha pa un desaroyo sostenibel

Desde inicio di e Agenda 2030 di Desaroyo Sostenibel di Nacionnan Uni, e “Sustainable Development Goals” (SDGs) na 2016, Aruba a comprete su mes pa implementacion di SDGs na Aruba. Aruba a organisa su mes y a instala un Comision Nacional di SDGs pa duna direccion strategico y coordina e implementacion di SDGs na Aruba. Siguientemente e SDG-Indicator Working Group a wordo instala pa guia y coordina e proceso di monitoreo y evaluacion di SDGs y trece dilanti puntonan di atencion relaciona cu disponibilidad di data pa SDGs.

E SDG-Indicator Working Group ta un colaboracion entre departamentonan gubernamental y semi-gubernamental. E werkgroep ta existi desde aña 2017 y den transcurso di e añanan a conduci diferente trabounan relaciona cu produccion di indicadornan pa asisti e proceso di desaroyo, monitoreo y evaluacion di maneho pa desaroyo sostenibel. E SDG-Indicator Working Group a produci un rapport “Aruba Sustainable Development Goals Indicators 2021 – A report on new baselines and time series analysis”.

E meta di e rapport ta pa presenta indicadornan nobo cu a wordo produci (nieuwe nulmetingen/baselines) y analysis di indicadornan desde aña 2000 (den caso cu data ta disponibel) pa asisti funcionarionan di maneho y “decision makers” den monitoreo di desaroyo di diferente area di desaroyo sostenibel y formulacion di metanan nacional concreto pa sigui traha riba implementacion di SDGs. E trabou haci ta curasha pa mas analysis den profundidad ser haci y ta asisti den e preparacion di Aruba pa e “Voluntary National Review 2022” di Nacionnan Uni unda paisnan ta presenta nan progreso den implementacion di SDGs.

E rapport ta obtenibel riba e website di Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria:https://www.deaci.aw

“Como Minister di Desaroyo Sostenibel, mi ta curasha trabounan cu ta aporta na desaroyo sostenibel”. “E rapport ta duna un representacion di desaroyo di Aruba relaciona cu areanan di desaroyo sostenibel. Mi ta curasha pa mas analysis y investigacion wordo haci.” Data ta sumamente importante pa na Aruba nos planea di manera adelanta y riba termino largo, haci uso efectivo di nos recursonan limita y evalua e resultado di nos plannan y maneho di manera obhetivo y asina avansa desaroyo sostenibel na Aruba”.

Minister Geoffrey Wever onderstreept het belang van een robuust raamwerk van indicatoren voor het toewerken naar duurzame ontwikkeling

Al vroeg bij de start van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties, de “Sustainable Development Goals (SDGs)” in 2016, heeft Aruba zich gecommitteerd om zich in te zetten voor de implementatie van de SDGs in Aruba. Aruba heeft zich georganiseerd en heeft een Nationale SDG Commissie ingesteld voor het geven van strategische richting en het coördineren van de implementatie van de SDGs in Aruba. Vervolgens is de SDG-Indicator Werkgroep (SDG-IWG) ingesteld voor het leiden en coördineren van het proces van monitoren en evalueren van de SDGs en het adresseren van relevante kwesties aangaandebeschikbaarheid van data voor de SDGs.

De SDG-Indicator Werkgroep is een samenwerking tussen overheidsdepartementen en semi-overheidsdepartementen. De werkgroep bestaat sinds 2017 en heeft verschillende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van indicatoren productie voor het ontwikkelen, monitoren en evalueren van beleid voor duurzame ontwikkeling. Door de SDG-Indicator Werkgroep is een rapport uitgebracht “Aruba Sustainable Development Goals Indicator 2021 – A report on new baselines and time series analysis”. Het doel van het rapport is het presenteren van nieuw geproduceerde indicatoren (nieuwe nulmetingen) en tijdreeksanalyse van SDG indicatoren sinds 2000 tot heden (indien data beschikbaar is) voor het ondersteunen van beleidsmedewerkers en “decision makers” in het monitoren van de ontwikkeling in verschillende domeinen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en het formuleren van concrete nationale doelen om verder toe te werken aan de implementatie van de SDGs. Het verricht werk moedigt verdere meer in diepte situatieanalyses toe en ondersteunt tevens de voorbereidingen van Aruba voor de opkomende “Voluntary National Review 2022” van de Verenigde Naties waar landen de voortgang van SDG implementatie presenteren.

Het rapport is verkrijgbaar op de website van Directie Economische Zaken, Handel en Industrie: https://www.deaci.aw/wp-content/uploads/2021/12/FINAL_SDG-IWG-INDICATORS-2021_REPORT.pdf https://www.deaci.aw

“Als Minister van Duurzame Ontwikkeling, moedig ik werkzaamheden die bijdragen aan duurzame ontwikkeling aan”. “Het rapport geeft een weergave van ontwikkelingen van Aruba omtrent dimensies van duurzame ontwikkeling. Ik moedig meer in diepte situatieanalyses en onderzoeken aan”. “Data is van uiterst belang willen we op Aruba vooruit en op lange termijn kunnen plannen, onze beperkte middelen effectief inzetten en het resultaat van onze plannen en beleid objectief kunnen toetsen en op die manier een duurzame ontwikkeling in Aruba bevorderen”.