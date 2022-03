CAMBIO DI FECHA PA ANOCHI DI INFORMACION Y APERTURA DI INSCRIPCION PA AÑA ESCOLAR 2022-2023

ORANJESTAD – Desde augustus 2021, cu guia di Departamento di Enseñansa y cu sosten di entre otro CINOP di Hulanda, Colegio EPI ta ocupa cu e proceso di renobacion di su curiculo. E meta ta pa augustus 2022 presenta un curiculo cu programanan renoba y tambe nobo.

Pa es motibo kier informa cu e fecha di e anochi di informacion di nos programanan di educacion cu tabata planifica pa maart 23, awor a cambia y lo bira riba dos anochi cu ta april 12 y 13. Pronto lo publica informacion tocante e organisacion y con lo por participa na e anochinan di informacion via e medionan di comunicacion, nos pagina di Facebook y nos website.

Tambe kier a informa cu e fecha cu Colegio EPI ta oficialmente habri e proceso di registracion pe aña escolar nobo, cu normalmente ta 1 di april, awor lo bira entrante 1 di mei. Tene na cuenta cu e periodo di registracion lo cera entrante 15 di juni. Ta pidi tur studiante cu ta desea di bin studia cu nos na Colegio EPI pa registra durante e periodo aki apesar cu kisas ainda no tin resultado final di graduacion. Importante ta pa bo registra na tempo ya cu despues di juni 15 lo no tuma registracion mas pa aña escolar 2022-2023.

E proceso di registracion lo ta uno completamente digital y lo publica informacion detaya tocante e procedura y e rekisitonan via nos Facebook y nos website. Nos ta recomenda tur studiante cu tin e deseo pa bin studia na Colegio EPI pa e aña escolar 2022-2023 pa di awor caba planifica pa bo tin tur documentonan manera rapport, cijferlijst, identificacion, etc. poni den un formato digital (sea den formato jpeg of PDF). Un rekisito importante ta cu tur aplicante mester entrega un prueba di registracion di Censo (papel di 5 florin) den formato digital. Na momento cu habri oficialmente e periodo di registracion na Colegio EPI lo por uza y manda tur documento den formato digital hunto cu bo formulario di registracion via nos website.