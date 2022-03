Posted in



Bon dia Aruba, Wak con e ladron sinberguensa a drenta cura di cas di hende na Oranjestad y habri freezer bay cu hopi carni. Cuminda di full e luna for di cas di hende humilde cu ta traha duro pa por tin loke nan tin na nan cas.

Please mande rond pa alerta pueblo kiko ta kiko awo, ni safe bo por ta mas na bo cas.

Bisti panja di marca y ta cana horta cos di hende nan ta bai garabo wardaaaaaa. Please mande rond pa asina haya e ladron aki y pa e paga pa su actonan. Tristo.