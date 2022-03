Mas caso di hendenan ta benta droga den bebida di damanan, otro dama a core bay pidi ayudo na security di hotel!

Posted in



Dialuna madruga a drenta informe di un otro caso di purba droga dama na un bar den cercania di Holiday Inn hotel, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama victima a core busca yudansa cerca e security di e hotel pa un ambulans pero e dama tabata papia cu dificultad indicando cu nan lo mester a benta algo den su bebida na e bar banda di e hotel. Polis mes a ripara cu e dama lo a ser intoxica cu un of otro droga ya cu e dama tabata full bruha. Na yegada di e ambulans nan a atende y a bay cun’e na hospital pa un control medico mas avansa y pa mira si acaso tabata trata di un intento of realmente tabata tin violacion sexual manera a sosode recientemente unda ta tira droga den bebida na e club banda di beach den cercania.

Polis tin e caso bao investigacion ya cu esaki no ta e prome biaha cu esaki ta sosode y net na e mesun lugar!