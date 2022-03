Polis a bay busca dama pata pata cu ni sikiera tabata corda su adres!

Posted in

Diamars madruga a drenta informe di cu tin un dama pata pata cu ni sikiera sa su adres na Divi phoenix, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e security a mira e dama yega pero tabata perdi e security a acerca e dama pero no por comunica cun’e ya cu e tabata pata pata. Polis apenas a logra haya sa su adress pa a hibe su cas, e dama a yega cu taxi na hotel pero tabata perdi y despues a dune bebe awa a trankilisa y a logra haya su adres. Polis como e defensor di pueblo a percura pa su seguridad.

Extra oficial: Informacionnan ta indica cu polis lo a hiba e dama pa hospital pa un control, hopi droga ta ser benta den bebida di muhernan (y tambe hombernan) pa probecha di nan. Pero nos no por a confirma esaki pero lo ta mihor pa tur esnan cu ta bishita principalmente sitionan nocturno pa no cay den e trampanan aki! Sea alerto preveni ta mihor cu lamenta! Nos no kier specula!