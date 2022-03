Showing off, bluffing of con bo kier yam’e e peligernan tey! Durante cu motociclistanan ta show off den multitud y insigur door di amateurnan den circumstancianan no apropia ta trese peligernan pa ken cu ta. Aki por mira claramente un consecuencia minimal cu den otro circumstancianan por trese situacionnan lamentable unda aki a benta un persona abao durante show ilegal dilanti Hamaka y plama su cerbes. Siguiente ocasion “BE SAFE” y “STAY AWAY”!

Share this: Twitter

Facebook