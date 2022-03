Minister Geoffrey Wever: Gobierno di Aruba ta apoya companianan chikito, mediano y entrepreneurs

Siman pasa Minister Geoffrey Wever hunto cu Stichting Qredits Microfinanciering Aruba, representa door di señor Elwin Groenevelt, Director General di Qredits, a firma un Memorandum of Understanding (MoU) pa apoya “midden en kleinbedrijven” (MKB) na Aruba den e fase di recuperacion despues di e crisis di Corona. Qredits ta estableci desde 2017 na Aruba y ta otorga credito social pa stimula entrepreneurship door di ofrece un “micro-krediet” y tambe ta mentor entrepreneurs pa habri un negoshi exitosamente y brinda demas asistencia. Desde establecimento di Qredits a otorga alrededor di 300 prestamo na un balor di alrededor 11 miyon florin.

E crisis di Covid-19 tabata un golpi duro pa e MKB. A pesar di e proyeccionnan economico positivo, hopi comerciante di MKB tin dificultad financiero. Qredits a aserca Minister di Asunto Economico cu e peticion pa un contribucion financiero na balor di Afl. 150.000,- den aña 2022 den cuadro di e programa di recuperacion economico di Aruba.

Door cu Gobierno di Aruba ta kere den stimula entrepreneurship, gobierno lo duna un contribucion financiero na Qredits na balor di Afl. 150.000,-. Cu e fondonan aki Qredits por ofrece diferente “recovery loans” na un interes mas abou compara cu e tarifa di e “micro-kredieten” regular. Qredits lo continua cu guia di entrepreneurs den hacimento di negoshi den temponan dificil y lo organisa diferente programa di training pa comerciantenan cu ta bai cuminsa un negoshi, manera dos training “Small Business Academy” pa 40 persona cu ta aspira pa bira comerciante y diferente proyecto piloto di e programa “Be Your Own Boss” pa 200 alumno/studiante di scolnan secundario y MBO.

“E trabou di comerciante ta un di e trabounan mas dificil na mundo” segun director general señor Elwin Groenevelt. Ta dificil pa start-ups haya financiamento na e banconan regular. Qredits ta e organisacion cu ta yuda start-ups cu traha nan business plan y cu financiamento pa por habri nan negoshi na un bon manera. “Nos ta haya hopi importante pa traha hunto cu Gobierno di Aruba na sostene desaroyo economico.”

Pa minister Geoffrey Wever “stimula entrepreneurship ta parti di e vision di Gobierno di Aruba y di mi como Minister di Asunto Economico”. Qredits ta hunga un rol importante den e economia di Aruba door cu nan ta sirbi un segmento di e mercado cu tradicionalmente no tin acceso facil na financiamento. “E tipo di cooperacionnan aki ta importante y mi ta sigur cu ta bai tin mas oportunidad pa nos partner up cu Qredits of otro institutonan financiero”. Tambe ta spera di wak cu e mundo di MKBs, e start-ups y e personanan cu ta aspira pa bira comerciante por haya beneficio di e actividadnan aki y cu di e manera aki e economia di Aruba por sigui avansa.

Minister Geoffrey Wever: De Arubaanse overheid ondersteunt het midden- en kleinbedrijf en entrepreneurs

Vorige week heeft Minister Geoffrey Wever samen met de Stichting Qredits Microfinanciering Aruba, vertegenwoordigd door de directeur, de heer Elwin Groenevelt, een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend voor het ondersteunen van het Arubaanse midden- en kleinbedrijf (MKB) in de herstelfase na de coronacrisis. Qredits is sinds 2017 gevestigd in Aruba en is een sociale kredietverstrekker die entrepreneurship stimuleert door het bieden van microkredieten aan het MKB en mentoring aan entrepreneurs voor het succesvol starten van een bedrijf en bij het verder investeren in hun bedrijf. Sinds de oprichting van Qredits heeft de stichting ruim 300 leningen verstrekt ter waarde van circa Afl. 11 miljoen aan startende ondernemers.

De coronacrisis heeft het MKB hard getroffen. Ondanks de positieve economische projecties hebben veel ondernemers in het kleinbedrijf het financieel nog erg moeilijk. Qredits heeft de Minister van Economische Zaken verzocht voor een subsidie ter waarde van Afl. 150.000,- voor het jaar 2022 in het kader van een herstelprogramma voor het MKB in Aruba. Omdat de Arubaanse regering gelooft in stimulering van entrepreneurship, zal de regering aan Qredits een financiële bijdrage toekennen ter waarde van Afl. 150.000. Met deze middelen zal Qredits verschillende zogenaamde ‘recovery loans’ aanbieden tegen een lagere rente dan die voor reguliere microkredieten. Qredits zal entrepreneurs verder begeleiden in het doen van zaken tijdens moeilijke tijden en verschillende trainingsprogramma’s organiseren voor startende ondernemers, zoals twee Small Business Academy-opleidingen voor 40 aspirant-ondernemers en diverse pilots van het Be Your Own Boss-programma op scholen van het voortgezet onderwijs en het MBO, voor nagenoeg 200 leerlingen/studenten.

Algemeen directeur de heer Elwin Groenevelt: “Ondernemerschap is één van de moeilijkste beroepen van de wereld. Het is moeilijk voor start-ups om startfinanciering te krijgen van de reguliere banken. Qredits is de organisatie die start-ups helpt met hun ondernemingsplan en financiering om goed hun bedrijf op te kunnen starten. We vinden het heel belangrijk om samen met de overheid van Aruba economische ontwikkeling te ondersteunen.”

Minister Geoffrey Wever: “Het stimuleren van entrepreneurship is onderdeel van de visie van de Arubaanse regering en van mij als Minister van Economische Zaken. Qredits speelt een belangrijke rol in de Arubaanse economie door hun dienstverlening aan een deel van de markt welke traditioneel niet makkelijk toegang heeft tot financiering. Deze vorm van samenwerking is belangrijk en ik ben er zeker van dat in de toekomst meer mogelijkheden zich voor zullen doen om samen te werken met Qredits of met een andere financieringsinstituten om entrepreneurship en diversificatie van onze economie te stimuleren. Ik kijk ernaar uit dat de wereld van de MKBs, de startups en aspirant-ondernemers baat zullen ondervinden uit deze samenwerking en dat de Arubaanse economie hierdoor wordt gestimuleerd.”