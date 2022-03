Posted in

Diamars atardi durante patruya polisnan atento di distrito 1 (Oranjestad) a para pa controla un auto sospechoso den Rudolf Arendsstraat. Ora cu a controla e number a bin descubri cu esaki no ta cuadra cu e auto y e chauffeur no por a mustra cu e papelnan ta na ordo. No a keda nada otro cu confisca e auto y pidi un takelwagen pa bay cun’e na warda di Balashi.