Chauffeur cu no por a mustra plachi number legal ni documento cu e ta legalmente na Aruba a ser deteni

Diamars atardi polisnan atento di distrito 1 (Oranjestad) a tuma nota di un van Toyota coriendo cu plachi number cu no ta legal, mesora a par’e pa un control. Ora cu e chauffeur no por a mistra cu e tin un plachi number legal a bay over na pidie un documento pa mustra cu e ta legal na Aruba, pero tampoco e por a mustra esaki. Aki ta unda polis a pone boei na su man y a detene. A solicita e vehiculo pa transporta detenidonan y a hibe directamente na warda nos costa pa verifica su status na Aruba of lo expulse pa su pais.

Share this: Twitter

Facebook