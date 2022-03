Oficina di Turismo, A.T.A., a reuni cu ehecutivonan di KLM y TUIna Hulanda. Sigui reforza strategia di recuperacion y crecemento ta esencial paAruba y pa e aerolineanan.

Considerando e trayecto di recuperacion di Aruba su turismo, A.T.A. ta continuamente reuni cu socionan local y internacional. E siman akicomo parti di un biahe di trabou na Europa a reuni cu 2 socio clave na Europa; esta e aerolineanan KLM y TUI.

Ambos reunion a bay den un forma sumamente positivo.

Pa e reunion cu KLM tawata presente Bas Gerressen- Director di KLM Hulanda, David Vinke- Director Comercial di e Division Comercial di KLM Benelux, Marjolein Kesselaar- Product and Partnership Manager KLM, Ronella Croes- C.E.O. di A.T.A., Sanju Luidens- Daryanani- C.M.O. di A.T.A., Tirso Tromp- Area Director Europe A.T.A. y Jaap Ellis- Sales and Marketing Manager Europe A.T.A.

Pa e reunion cu TUI tawata presente Frank Boersen- Group Account Manager Tourism Boards TUI, Arjen Kers- Director TUI Hulanda, Rob Oostendorp- Product Director Long Haul Markets & Airlines TUI, y e delegacion di A.T.A.

A toca diferente tema den e reunionnan aki, enfocando riba recuperacion di e mercado pero tambe riba oportunidadnan di crecemento den futuro cercano, papiando aki di e capacidad diasiento aereo programa pa restante di 2022. Hecho ta cu Hulanda a mustra un crecemento fuerte na 2021, surpasando cantidad di bishitante ricibi na 2019, si mira e periodo di Juli pa December. E bon resultado aki a wordo carga door di KLM y TUI tambe.

Aruba a sera aña 2019, cu 8.3% di bishitantenan proviniendo di Europa. Durante e pandemia hopi di e mercadonan na Europa a kedasera of tawata tin restriccion di unda nan residentenan por a biaha y unda no. Esaki banda di Aruba su mercadeo a pusha e resultadonan. Por a nota tambe cu e averahe di estadia for di Europa a crece for di 11.2 anochi na 2019 pa 12.7 na 2021, indicando cu bishitantenan fordi Europa ta kedando mas largo.

E 3 mercadonan principal di Europa pa Aruba ta: Hulanda, Alemania y Reino Uni. Na 2021 62.2% di bishitantenan for di Europa a yegaAruba cu KLM y 17.4% cu TUI. Di e 53,698 bishitante for di Europa cu Aruba a ricibi na 2021, mayoria di nan (69.9%) ta procedente di Hulanda. 65.6% di bishitantenan for di Europa na 2021 a bishita nos pa prome biaha, pues tin interes pa conoce e destino.

E indicadornan aki ta mustra cu tin potencial pa Aruba sigui crece den e diferente mercadonan. Pa e motibo ey A.T.A. ta keda semperden contacto cerca cu aerolineanan y otro socionan den mercado paasina delinea strategianan hunto pa por sigui bay dilanti.

KLM a indica di ta contento cu e desaroyo di Aruba y cu lo kedabrinda aporte pa medio di capacidad di asiento aereo. Tambe ta kedavigila situacion di otro paisnan di cerca. TUI a mira un incremento di “market share” pa Aruba riba e vuelonan cu ta combina cu otro destinacion (di 40% pa 48%), y a confirma cu lo mantene e capacidad di asiento aereo pa restante di e aña aki.