GOBIERNO DI ARUBA TA FIRMA AGENDA DI EHECUSION DI LANDSPAKKET PA E DI DOS KWARTAAL DI 2022

Posted in

Diaranson 23 di maart, Gobierno di Aruba a firma e agenda di ehecusion pa loke ta e Landspakket pa e di dos kwartaal di aña 2022. Cada kwartaal e ekiponan di Aruba y Hulanda ta negosha pa mira kico ta locual cu mester enfoca riba dje pa e siguiente kwartaal. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a informa cu pa kwartaal di mei, juni y juli di 2022, a yega na palabracionnan pa e accionnan continua. E Landspakket ta contene 8 area. Den e kwartaal cu ta bin, lo no enfoca riba tur 8 area.

E prome area, Maneho Financiero (Financieel Beheer).

Riba e area aki, tin hopi accion cu mester tuma den e kwartaal aki. Aki tin di haber cu loke ta trata maneho di finansas y fortifica e maneho den Departamento di Finansas, Centraal Accounting Dienst y Algemene Rekenkamer pa asina nos tin un pilar financiero hopi importante den Gobierno. Actualmente ta trahando riba un ‘roadmap’ cu lo mester keda cla den e kwartaal nos dilanti.

Un otro punto den e aspecto financiero cu ta haya atencion tambe ta e maneho di subsidio. Gobierno ta evaluando si e subsidio cu actualmente Gobierno ta duna na fundacionnan, ta efectivo y si tin otro fundacionnan cu mester haya subsidio of si mester traha mas hunto cu otro pa tin mas efectividad. E investigacion aki lo cuminsa y lo mester finalisa pa dia 30 di juni.

E di dos area di e Landspakket Gasto y efectividad di Sector Publico.

Aki lo concentra riba dos parti. 1. E aspecto y gastonan di personal y 2. Digitalisacion di Gobierno. E gastonan di personal, mas tanto lo pone atencion riba e maneho di Recurso Humano, e maneho di personal mas fuerte, pa ta mas efectivo pa baha gasto alaves pa tin mas efectividad y productividad den Gobierno. Lo haci investigacion y comparacion riba salarionan pa loke ta trata beneficionan primario y tambe esnan secundario den Gobierno. Tambe lo tin investigacion den sector semi-publico, e entidadnan cu ta wordo subsidia pa Gobierno of companianan estatal pa tin bista con por tin mas efectividad y aki tambe lo traha un ‘roadmap’.

Riba e parti di digitalisacion di Gobierno tambe lo haya atencion pa e proyecto di e-Government. Mas servicio logra digitalisa, mas eficiente Gobierno lo funciona y e satisfaccion lo ta tambe mas grandi.

E di 3 area, Impuesto.

Riba e tereno aki tambe tin dos tarea grandi. 1. Reforma Fiscal. Departamento di Impuesto ta reuniendo cu stakeholders riba e cambionan cu lo keda proponi y lo finalisa cu investigacion di tur loke stakeholders trece dilanti pa asina Gobierno tuma un decision riba e proposicionnan ey. Departamento di Impuesto ta concentra tambe con pa modernisa e departamento pa traha mas optimalmente.

E di 4 area, Sector Financiero, banconan.

Riba esaki, ta conforme riba con e plannan ta bayendo y nada lo tuma luga e kwartaal benidero.

E di 5 area, Reformanan Economico.

Tin atencion riba e tereno di labor y con pa crea mas cupo di trabou pa tin mas flexibilisacion. Mes momento tambe lo concentra riba trahadonan no documenta na Aruba pa frena e fenomeno aki cu ta conduci na abuso y pagonan Desigual na pia di trabou pa e trahadonan aki.

E Sistema di bijstand tambe lo haya investigacion. Un Sistema cu no ta efectivo. E suma ta hopi abou. Tambe tin ciudadanonan cu ta haya bijstand mientras nan no mester bin na remarke pa haya bijstand y tambe lo contrario.

Investigacion pa menora e clima di inversion pa baha e burocracia y redtape. Esaki tin atencion y un plan di implementacion lo mester ta cla caba den e kwartaal cu ta bin aki y pronto nos lo mira e frutonan.

E di 6 area, Cuido.

Aki lo pone atencion riba traha mas hunto den paisnan di Reino pa tin mas energia y purba baha gasto.

E di 7 area, Enseñansa.

Ta bayendo bon y lo no tin accion den e kwartaal aki pero si den e siguiente kwartaal. Esaki kiermeen cu investigacion y estudionan ta tumando luga.

E di 8 area, Fortificacion di nos Estado di Derecho.

Cuerpo di Husticia, Polis. Aki lo pone extra atencion na fortifica nos frontera pa proteha nos fronteranan miho. Lo pone tambe atencion riba gaming, sector di kansspel na unda cu mester bin autoridad.

“Riba e temanan menciona, e ekipo di Aruba y di Hulanda a yega na un acuerdo pa traha riba dje pa asina crea un Aruba mas fuerte y resiliente manera cu nos a palabra. Esaki combina cu e noticia cu Standard and Poors a mantene e investment rating di Aruba, ta duna nos speransa, fe y confiansa cu nos lo saca Aruba for di e abismo aki, no solamente pa bira manera prome sino pa bira mas fuerte y resiliente y cu hopi mas oportunidad pa tur ciudadano di nos pais”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a termina bisando.