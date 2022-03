Comunicado Cooperativa di Ahorro y Prestamo di Aruba (CAPA)

Den e ultimo dianan ta hopi informacion troci a wordo lansa den direccion di CAPA, e cooperativa di miembronan di SEPPA. Informacion cu tur mal intencion pa desacredita e cooperativa insinuando cu placa di miembronan ta na peliger y cu e miembronan mester saca nan placa afor.

Den un reunion general bon atendi diaranzon 23 maart 2022, miembronan presente a haya un presentacion cu splicacion amplio y completo di e motibo como tambe di tur loke e carta di Banco Central di dia 14 januari ultimo ta encera. Tambe e miembronan a haya un indicacion di tur loke ta e exigencianan di Banco Central y tur loke ya e Directiva a hasi caba.

Sala a hasi diferente pregunta y riba tur esakinan splicacion a ser duna. Un cos si a keda bon cla, cu e carta di Banco Central NO tin nada di haber cu problema di placa o mal maneho di bestuur actual y cu e placa di e miembronan sigur ta den e cooperativa.

Ta di lamenta cu hendenan sin escrupulo y cu ta carece di informacion of e berdad di tur loke ta pasando ta pretende di balota inteligencia di miembronan y sembra panico inecesario. Mas lamentabel ainda hasta malinformacion cu ta sali di hende cu mester a busca pa sa prome cu core papia of insinua cosnan sin pia ni cabes. Na final e berdad semper ta sali na cla y ta pa e motibo aki mes, Directiva a opta pa ignora esakinan y duna miembronan informacion prome cu sali afor y mustra e actitud di malicia di hendenan cu menos bon intencion.

Na final di e reunion aki, miembronan presente a mustra nan sosten pa cu e trabaonan desplega di banda di Directiva CAPA. Pero tambe a duna e confianza pa Directiva sigui cu e trabaonan na bienestar di e cooperativa. Miembronan tambe a compronde cu no por sigi tras di informacion bruha di ningun hende, tampoco di un of otro medio di comunicación, cu tin como único meta, pa crea pánico y desunion den e cooperativa mas grandi na Aruba.

CAPA ta pidi tur miembro pa sigui informacion cu solamente ta sali di CAPA den forma oficial. No bai tras di hende cu mente bruha. Ta importante pa miembronan sigui atende reunionnan di CAPA na unda informacionnan balioso ta ser duna y asina bo ta keda informa y evita di cay den weganan bruha.

Directiva ta sigi cu su trabaonan, cu e meta fiha pa sigui padilanti y tambe Directiva kier a agradeci tur esnan cu a presenta na e reunión general

y ta spera di sigui wak e atendencia sigui crece. Directiva CAPA

23 maart 2022

